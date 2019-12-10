AR 智能眼镜制造商 North 今天宣布，将停止生产第一代 Focals 眼镜（于去年推向市场），并表示将把重点转向下一代产品 Focals 2.0。新一代眼镜将于 2020 年发售。

North 并没有提供新眼镜的详细规格，只表示新一代产品将搭载更高分辨率的显示屏，相比前代轻 40%。

North 于今年 1 月推出 Focals，但这款 AR 眼镜的销售表现并不好。发售还没到一个月时间，该公司就将其价格打了五折，从 999 美元降至 599.99 美元。大约在同一时间，North 解雇了 150 名员工。

公司创始人、CEO Stephen Lake 此前表示，裁员可以让其智能眼镜业务继续发展。他当时说，裁员是为了集中资源，以确保他们 “有足够的跑道来执行未来 18-24 个月的里程碑”，并表示这是一个 “艰难的决定”，是 “确保长远成功的必要决定”。

根据此前报道，North 接手了英特尔的智能眼镜项目 Vaunt。英特尔在 2018 年 4 月放弃了 Vaunt 项目，该公司当时称：“随着我们不断发明和探索新技术，当市场动态无法支持进一步的投资时，有时需要艰难的选择，我们也将谨慎行事。”