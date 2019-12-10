OPPO 今日在未来科技大会发布了旗下首款 AR 智能眼镜，做为其万物互融的一个重要载体。OPPO 希望这款 AR 产品做出更深度的技术表现力，所以再几个方面做了突破。

首先，OPPO 认为 AR 技术能够在已经到来的 5G 时代更好地满足消费者 “身临其境” 的游戏体验以及地图导览体验。因此在这款产品上，匹配了不少硬核参数。第一个是 MIC 阵列，这样就能够非常精准地捕捉用户的语音信息。同时，这样的结构布局可以以人的声音为中心，构建语音交互入口，可以听懂语音命令。

同时，这款 AR 眼镜还具备 3D 环绕立体声功能，内置的喇叭可以让用户身临其境听取音效。另外，根据官方的解释，该 AR 眼搭载深度传感器，获得周围环境的 3D 信息，利用更精准、高效的 SLAM 算法进行快速扫描和三位重建，再通过高清摄像头捕获物理世界的细节信息，利用算法对光场估算，再将数字世界和物理世界的坐标对齐。这样，你就能够通过手势来操控 AR 眼镜内的内容，比如可以直接查看银河系，乃至是 3D 立体题图模型，可以通过双手放大缩小。

还有一点，OPPO 通过光学在玻璃基底上制作纳米级微结构，从而实现镜片轻薄化、外界光线高透率，配合对眼镜操作系统的深度定制和优化，可以提供更清晰、流畅的三维信息显示效果。整体上来看，比起市面上其它 AR 产品要轻薄一点。这样一来，采用语音交互，融合物理世界和数字世界，就能实现虚实交互的体验。

最后，在内容上，OPPO 目前正在探索 AR 内容、游戏和服务，具体的信息要在后续更新。OPPO AR 眼镜将在明年第一季度发布商用版本。