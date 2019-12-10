苹果的新 Mac Pro 12 月 10 日接受预订

苹果在今年 6 月的 WWDC 上发布了新一代 Mac Pro，但在苹果官网，新 Mac Pro 的发售时间一直显示为 “今秋推出”（都快圣诞节了……）。

现在，苹果终于开始向潜在用户发送预购通知了。知名视频创作者 Marques Brownlee 日前通过 Twitter 发布了一张图片，图显示新 Mac Pro 将于 12 月 10 日开放预购。当然，预购日期并不等于最终上市日期，但至少那些等待许久消费者终于有目标了。

Uber 正在谈判收购初创企业 Foresight 的团队

据 The Information 报道，Uber 正在就收购仿真软件开发初创企业 Foresight 进行谈判。

报道没有具体介绍这比交易的细节，但指出价格主要包括雇用这家硅谷公司背后团队的费用，有知情人士称，Uber 的仿真软件存在不少缺陷，Foresight 的技术将有助于自动驾驶汽车原型的测试。

微软将在 2021 年结束对 Windows 10 Mobile 版 Office 应用的支持

微软计划 12 月 10 日结束对 Windows 10 Mobile 移动操作系统的支持，就在这一天即将到来前，该公司宣布将在 2021 年 1 月 12 日停止对 Windows 10 Mobile 平台的第一方应用程序—— Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote 的支持。

微软表示，届时用户将无法在运行 Windows 10 Mobile 的手机上安装上述 Office 应用，而这些应用也将不再收到安全更新、非安全修补程序，以及由微软提供的免费协助支持选项或在线技术内容更新。

消息称 Magic Leap 的 AR 眼镜推出 6 个月仅卖出 6000 套

增强现实公司 Magic Leap 的 CEO Rony Abovitz 曾经向投资者承诺，其 AR 眼镜在推出首年会卖出 100 万套，但后来有消息指他将这一数字更正为比较靠谱的 10 万。不过根据 The Information 最近的报道，Magic Leap 在产品推出前 6 个月内只卖出了 6000 套售价 2300 美元的 Magic Leap One AR 眼镜。

6000 对比 10 万的差距是有点大，但无论如何如此低迷的销量势必会对 Magic Leap 带来资金方面的压力。不意外地，据报道 Magic Leap 正在裁员并消减开支。

滴滴和美团合并？朱啸虎：目前双方完全没有这方面的考虑

美团要和滴滴出行合并？相信各位最近应该都看到了相关传闻。传闻称滴滴和美团正在洽谈合并事宜，而两家公司合并的背后有巨头推动。

金沙江创投主管合伙人朱啸虎对此做出回应，他表示 “目前双方完全没有这方面的考虑”，并称 “双方未来的发展走向还是要看谁的资金实力更强”。