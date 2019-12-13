作为一名独立游戏人，丁中明能够身兼开发、策划和美工三职，这在中国的游戏圈是一件稀罕事儿。一般来说，游戏人往往术业有专攻，懂程序的不一定懂美术，懂美术的不一定懂程序，各自有不同的技能点。而在丁中明的游戏生涯中，这三个角色恰到好处地融合在了一起。

上世纪九十年代是日本游戏的黄金时代，《最终幻想》《恶魔城》《合金装备》《塞尔达传说》在当时都是如雷贯耳的游戏，达到了各自系列作品中的巅峰。年轻的丁中明从那个时候开始爱上了游戏，并希望有朝一日能投身于游戏行业。

“我从第一次接触游戏就被这种电子艺术形式吸引。和别人有些不同的是，我会更仔细观察游戏的画风并猜测底层算法。小时候在街机房最爱玩侍魂、KOF、八国战机，长大一些后，就和小伙伴凑钱买土星机，后来买了各种家用机和掌机，还会到地摊或外文书店收集香港或日本的游戏杂志。” 对游戏的热爱贯穿了他的成长历程。

在大学期间，丁中明开始学习做游戏必备的编程技能，并开始学习设计软件 photoshop 和 flash，之后去日本留学学了计算机图形学和虚拟现实相关的专业。之后，丁中明独立创作了《码工也疯狂》和《幻方世界》两款游戏。《码工也疯狂》中敲代码的黑客白领，《幻方世界》里可以自由拖动的游戏设计，都带着他独特的游戏风格，在业界引起关注。

2017 年，丁中明关注到一些运用了区块链技术的游戏火爆一时。当时区块链技术正在全球受到热捧，一款利用区块链技术打造的收集、繁衍猫咪的宠物游戏，曾一度吸引了全球 150 多万玩家，总共完成的交易额超过 4000 万美元。

在虚拟货币市场进入上升期的节点，丁中明正在日本从事投行交易系统开发的工作，他关注到虚拟货币的迅速发展，预测区块链技术将来不但会在金融领域有广泛应用，它的分布式储存方式还可以应用到游戏、社交、版权等更加广阔的领域。

越来越多的人开始对区块链技术感兴趣，但是一般非技术专业的人并不能清晰地理解其背后运作的原理，导致部分公众对这一技术的误解。为此，丁中明想到将自己擅长的游戏与区块链技术结合起来打造一款游戏，让更多的人认识这项技术的潜力和长远价值。

2018 年 6 月，丁中明开始投入到这款游戏的研发中，并成立了公司。到 2019 年底，经过一年半左右的开发，完成了系统构思、开发、动物角色的 3D 设计，推出了基于区块链的虚拟宠物养成游戏——基因嗨宝（Gene Hybo）。

在基因嗨宝中，玩家可以领养虚拟宠物，但不需要花太多精力来操作，宠物会自发地出去与其他虚拟宠物战斗，或者交换基因繁衍下一代宠物。这迎合了近年来手游市场中流行的放置类游戏的休闲风格，为没有太多时间专注于重度游戏的休闲玩家所定制，简单操作就可以体验到宠物养成的治愈感。

宠物之间互相交换基因生成的下一代会随机继承亲代的外形、色彩和能力特征，这个过程会有上亿种组合，算法还能模拟基因突变产生亲代所没有的新的特征，加强游戏角色丰富度。

用户培养的宠物会以智能合约的方式记录在以太坊的公链上。由于区块链上的数据是被分散加密保存在很多算力节点上，无法篡改，这就确保了虚拟宠物的所有权和唯一性。基因嗨宝提供宠物交易机制，模拟虚拟货币的机制，用户能通过交易获得通货奖励或收益 (通货包括法币、加密币、游戏内虚拟币)，或者买卖虚拟宠物获得差价盈利、吸引其他宠物与自己的宠物交换基因获得收益。

（基因嗨宝中的虚拟宠物和交易系统）

丁中明认为，区块链的不可篡改性可以很好地服务于游戏内的宠物和道具。大部分区块链都有一个算法共识判定机制，也就是在生产新区块时的报酬机制。基因嗨宝中每繁殖出一个新宠物就类同于产生一个区块，系统以 PoI(Proof of Influence) 共识算法来判定其价值。

PoI 共识算法机制的原理是衡量玩家拥有的宠物在整个网络中所形成的影响力。如果该宠物被更多的玩家发现，并被交换基因繁衍出更多的后代，那么游戏系统中的各个节点会达成共识，判定该宠物具有更高的价值。

这个共识算法机制与自然界生物进化的机制是一个道理：当一个物种在繁衍中有更大的魅力，获得了更多的交配权且繁殖出更多后代，那么久而久之这个物种的基因就会在生态界扩散，形成更有影响力的种群。而后代基因遍布天下的祖先物种就有了极大的价值。

在游戏运营策略上，共识算法机制也能有效激励玩家与其他玩家互动，自发地在社交网络中分享、推广自己的宠物，培养出竞争力更强大的混血宠物后代，为整个宠物社区增添活力。这样就形成了用户自然流入、自然增长以及保持高活跃度的良性循环。

同时，运营方能不断推出官方新物种，引导用户购买原生物种，交易各自的独特宠物互补有无，形成游戏内外经济的闭环。丁中明利用自己在金融交易系统多年的开发经验，部署了游戏内的区块链底盘系统和游戏经济系统。

目前，基因嗨宝已经完成了上线的完整功能，计划在 12 月底全球上线。下一步的计划是在各大 DAPP（分布式应用）社区发布游戏信息，与游戏主播 KOL 合作，直播玩游戏进行推广。

未来，基因嗨宝的目标是两年内游戏营业额达到 100 万美元，世界范围的用户数达到 300 万人以上。当前日本的各大手游公司正在加强对区块链技术的关注，丁中明希望后期能吸引到大型游戏公司、互联网公司及 VC 资本参与投资，逐渐在世界的区块链应用中形成自己的品牌。