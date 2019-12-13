据三言财经报道，有多名用户在脉脉上爆料称马蜂窝即将在 12 月 12 日开始裁员，比例为 40%，赔偿方案为 N+2，留下的员工除搜索推荐，内容中心等核心部门外，其他均没有年终奖。

马蜂窝目前尚未作出回应。

天眼查数据显示，北京蚂蜂窝网络科技有限公司成立于 2007 年 11 月，是马蜂窝平台的运营主体，注册资本为 1500 万人民币，法定代表为公司技术副总裁张矗。

北京蚂蜂窝网络科技有限公司共有 3 位股东，其中公司联合创始人、CEO 陈罡为第一大股东，持股比例为 40.35%；廖勇和吕刚分别为第二和第三大股东，持股比例分别为 31.7% 和 27.95%。

马蜂窝最近的一轮融资为今年 5 月的 2.5 亿美元 E 轮融资，由腾讯领投，美国泛大西洋资本集团（General Atlantic）、启明资本、元钛长青基金、联创旗下 NM Strategic Focus Fund、eGarden ventures 共同跟投。马蜂窝的投资方还包括厚朴基金、高瓴资本等。

2018 年有自媒体爆料称，马蜂窝旅游网站上存在抄袭和评论造假行为——2100 万条评论中有 1800 万条抄袭自其他网站。马蜂窝当时回应将对涉嫌虚假的信息展开查处。

2019 年 3 月，马蜂窝被三部门约谈。4 月有报道称，马蜂窝正在进行裁员，裁员人数占整体员工数 10%，原定于近日举行的春季晋升也被取消。