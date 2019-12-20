12 月 19 日，极飞科技在 2020 智慧农业技术大会（SAC）上，发布了具备突破性的生产解决方案：农业无人车、自动驾驶仪以及智慧农业系统，希望通过技术创新，以机器替代劳力，以 AI 科学指导替代人工经验依赖，赋能农业生产。

极飞创始人彭斌表示，通过赋予机器人控制系统新的使命，极飞研发了全新的农机自动驾驶系统与农业无人车，从耕、种、管、收四个角度，定义了数字农业基础与精准农业执行。



极飞农业无人车具备植保无人机除飞行以外的所有技术优势，包括全地形自主作业，厘米级精准导航，微米级变量喷洒等，还拥有数倍于植保无人机的超大负载、超长续航，运作成本更低，行车更安全，而且操作简单易学，无需培训即可上手，作业更灵活。此外，农业无人车具备强大的扩展功能，可配载极飞 JetSprayer™ 气流喷雾机、极飞 XIoT™ 农业物联系统等智能农业设备，提供果树植保、大田除草、智能巡田、农资运输等农事服务，适应了智慧农业发展的新需求。



自动驾驶仪，则是基于极飞建立的全球规模最大的农业高精度导航网络，以及业内领先的自动化控制技术，有效提升传统拖拉机、收割机等中大型农机的作业精度和效果，并通过开放挂载系统同时实现自主控制平地、松土、播种等农机载具，精准执行农事任务，将作业记录实时同步至极飞智慧农业系统，让农户的每一寸耕地发挥最大收益。

大会上，极飞科技联合创始人龚槚钦发布了国际增长战略咨询机构 Clear Strategy 的《2020 智慧农业战略报告》，报告指出，5G 技术的应用提高了连接性，技术跨界能更有效地利用空间信息，自动化和机器人技术将进一步解放潜在生产力，跨价值链互动逐渐增加，以及消费者变得更加 “务实”，这也意味着，信息技术、人工智能和生物技术，将成为影响数字农业、精准农业与智慧农业未来的三大变量。据报告预测，到 2020 年，智慧农业总目标市场将达到 270 亿美元。

龚槚钦表示，“极飞在农田里的智能农业装备在为农户提高生产效率的同时，也产生了大量农田信息与生产数据，这些信息数据与所见所感的物理农业世界，都变成了宝贵的数据源，加上用户和农业专家的智慧、历史经验、知识和极飞技术专家们的数据分析和规律预测，极飞云每天都接收、学习、评估着 8000 万条的海量数据，深度学习并持续优化结论所带来的结果，就是智慧农业。”