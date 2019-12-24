字节跳动考虑在中国境外寻求全球总部

抖音母公司字节跳动正考虑在中国境外为人气视频应用 TikTok 设立全球总部。

据报道，新加坡是字节跳动正在考虑的一个城市，其他可能的地点包括伦敦和都柏林，但候选名单里没有美国城市。TikTok 目前未设有总部，其最高级别的高管在上海办公。

有分析人士认为，字节跳动此次考虑为 TikTok 设立全球总部，目的是证明 TikTok 的独立性。

特斯拉上海超级工厂获多家银行共 100 亿元贷款

据路透社报道，中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、和上海浦东发展银行等多家银行同意为特斯拉上海超级工厂提供共 100 亿人民币贷款。

特斯拉向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，今年早些时候，中资银行已经向特斯拉提供了一项为期 12 个月、金额高达 35 亿元人民币的贷款，该贷款将从 2020 年 3 月 4 日起偿还。

知情人士称，这笔新贷款部分用于偿还此前的 35 亿元债务。另一名知情人士表示，其余资金将用于该工厂和特斯拉在中国的业务。特斯拉与各家银行没有立即回应置评请求。

小米有品与众筹平台 Indiegogo 合作，帮助产品出海

小米旗下生活电商平台小米有品与众筹平台 Indiegogo 达成合作，双方希望通过合作让小米有品平台的产品 “走出去”，并且能在 Indiegogo 找到更多众筹产品带回到小米有品平台。

根据新浪数码的说法，此次与 Indiegogo 合作，小米有品有 3 个目标，一是探索海外市场，将有趣的产品带出去；二是统一协助小米生态链企业出海，而不是让这些品牌单个去摸索；三是在海外找 “米粉”，拓展小米品牌受众。

金山软件：已递交分拆建议书，金山云拟在美 IPO

金山软件日前发布公告，称公司已经向香港交易所递交有关建议分拆的建议书，而交易所已确认本公司可进行建议分拆。

同时，金山软件董事会宣布，金山云于 2019 年 12 月 20 日（纽约时间）按保密基准向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。

目前，金山云仍为金山软件的非全资附属公司。建议分拆完成后，预期金山云将不再为金山软件的附属公司。

新版微信支持在朋友圈发表情包

微信更新了 7.0.9 版本，支持在朋友圈评论时发送表情包，看起来新一轮 “大战” 已经开始了。此外，新版微信还加入了消息引用功能，扫一扫的取景框也变大，支持识别物体（可用来购物）和翻译。在新的扫一扫界面也可以一键开启用户自己的名片二维码，非常实用。