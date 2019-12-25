根据 9to5Mac 援引 Counterpoint Research 的数据，iPhone XR 已经成为 2019 年第三季度全球最畅销手机，占全球销量 3%。

虽然 iPhone XR 在刚推出时并没有占据第一，但从 2018 年第四季度开始，这款手机一直是最畅销的机型，甚至轻松击败了 iPhone 11。

Counterpoint Research 数据显示，第三季度最畅销十大智能手机包括 iPhone XR 和 iPhone 11，三款三星 A 系列中低端机型以及一些中国品牌：

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

其中，三星由于停止了 J 系列的销售，相比下更具影响力的 A 系列，三星采取低价战略，使 A 系列获得一些份额。不过在前十名中，三星没有一款旗舰产品入围。

小米 Redmi A7 也在这一榜单的前十名中，但这主要归功于印度市场，该季度总销量中，印度贡献了一半以上。