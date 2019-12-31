元戎启行是一家有着国际化背景的 L4 级自动驾驶全栈解决方案提供商。在深圳、北京均设有研发中心，核心技术团队汇集了清华、北大、剑桥、哥伦比亚、卡耐基梅隆等国内外名校的硕博士，以及曾供职于谷歌、微软、福特、英特尔、通用、Cruise、百度、华为、腾讯等世界顶尖科技公司的研发人员。公司的研发人员占比高达 80%，覆盖感知、高精度地图及定位、规划与控制、硬件系统、基础架构、模拟系统、数据平台等自动驾驶全研发链。

2019 年 9 月，元戎启行获得近 5000 万美元的融资，领投方为复星锐正，金沙江资本、云启资本、Ventech China、松禾资本等知名机构跟投。

2019 年 11 月，元戎启行正式获得深圳市智能网联汽车道路测试牌照，此外，元戎启行已获得了中国汽车工程研究院国家级封闭测试场 1000 公里实车路测检验，且在 1000 公里内无一次主动接管。

元戎启行有着出色的自动驾驶软件和硬件研发能力。公司自研的感知算法有着精确的感知效果，在全球权威的机器视觉算法排行榜 KITTI 上，曾取得过自行车类和汽车类目标检测的全球第一和第六的成绩。元戎启行自研的传感解决方案 DeepRoute-Sense，也凭借着轻薄的产品外形和可靠的传感效果，获得了国内外厂商的广泛关注。元戎启行也掌握了车辆编队的技术，通过 V2X 技术，使多车按照设计的队形行驶。该技术应用于货车，可为物流行业节约大量的运输成本。

元戎启行致力于提供最安全、最智能、最可靠的自动驾驶全栈解决方案，以科技力量实现未来交通的变革。

商业模式

元戎启行将自己定位为车企的 Tier 1，为车企提供 L4 级自动驾驶全栈解决方案。通过与车企进行深度合作，共同研发自动驾驶车辆，赋予更多车型自动驾驶的能力。

元戎启行也将自己定位为出行公司的 Tier 1。元戎启行可协助出行公司完成自动驾驶车队的部署，通过接入元戎启行的召车平台，出行公司即可向用户提供任意点到点的 Robo-Taxi（自动驾驶出租车）服务，令乘客体验安全、智能、全天候的全新出行方式。

合作案例

作为车企的自动驾驶方案供应商，元戎启行已与东风汽车集团技术中心合作研发了一款 Robo-Taxi。

在 2019 年 9 月 23 号，东风汽车集团技术中心举行的第四届科技创新周开幕当天，东风汽车集团董事长竺延风，乘坐 Robo-Taxi，穿过武汉周一的交通早高峰，从东风公司总部到东风公司技术中心参加开幕式，并进行了全程直播。直播中，Robo-Taxi 途径高架桥、涵洞、货车密集路段，灵活地完成避障、换道、上下高架桥等操作，自动避开了两个突发车祸现场，通过一次临时交通管制，并最终安全地行驶完近 15 公里的复杂公开道路。

2019 年 10 月 23 日，在第七届世界军人运动会期间，双方合作的 Robo-Taxi 也在国家智能网联汽车（武汉）示范区进行示范运营，并获得了试乘者们的青睐和好评。

产品及技术简介

1. L4 级自动驾驶全栈解决方案

元戎启行 L4 级自动驾驶全栈解决方案，可在特定区域内完成各项复杂的驾驶行为，解放驾驶员的双手双脚。通过元戎启行 L4 级的自动驾驶全栈解决方案，车企、出行公司等企业可快速部署自动驾驶车队。该方案囊括了传感方案、高精度地图、环境感知、规划与控制、模拟系统及数据平台等自动驾驶技术的各个环节。在功能安全性上，该方案有硬件和软件的多重保障机制，能保障自动驾驶系统的安全、稳定行驶。

2. 传感解决方案 DeepRoute-Sense

该解决方案包含一个造型轻薄的车顶盒及领先的传感器融合的标定服务。车顶盒由 8 个车载相机、3 个激光雷达、GNSS 等多类传感器及相应的通信与数据同步控制器组成。该传感解决方案为自动驾驶汽车采集了精确的路况和定位信息，为车辆感知和决策奠定了可靠的先决基础。

3. 高精度地图

基于多传感器同步融合技术，精确再现八维度的真实世界信息，充分保证自动驾驶车辆行车的安全性和可靠性。

4. 同步感知技术

采用了最新的 Sparse-To-Dense 深度学习算法，融合多种传感器信息，可以实现超远距离的物体检测，即使在雨天、夜晚等条件下，也能精准感知周围障碍物，保证无人车的安全行驶。

5. 实时规划部署算法

在单车智能上，结合语义地图及实时导航系统，元戎启行的实时规划部署算法可实时规划出最优路径。另外，基于单车智能和 V2X 技术，该算法还可实现灵活的车队全局部署。

6. 模拟系统

通过在虚拟环境中构建模拟场景，模拟城市道路、车辆、行人等情况，来测试无人驾驶系统的综合性能，极大地提高了开发测试的效率，降低了研发及运营成本。

7. ADS 同步控制器

能对不同传感器的时间和空间信息进行同步，从而实现不同类型、不同品牌传感器的协同工作，降低 AI 系统对传感器的依赖程度。令企业可在保证可靠传感效果的同时，灵活地根据项目成本及其他需求，快速调整传感器选型及布局。

奖项荣誉

2019 年 11 月 8 日，元戎启行的 L4 级自动驾驶全栈解决方案获得了美国消费科技协会（CTA）评选的 CES 2020 汽车智能和交通类创新奖。该方案也是此类别获奖产品中唯一获奖的 L4 级自动驾解决方案。

CES 创新奖由 CES（国际消费类电子产品展览会）的主办方和组织者 CTA 发起。该奖的评审团由设计师、工程师和科技媒体人组成。评审团根据设计、功能性、消费者诉求、工程学以及产品与竞争对手相比较的情况，对报名参加选拔的产品进行评选。获得 CES 创新奖，代表 CTA 对参选产品在设计和工程方面的认可。

2019 年，11 月，元戎启行的 L4 级自动驾驶解决方案还获得了第二十一届中国国际高新技术成果交易会的优秀产品奖。

2019 年，元戎启行还获得了杭州第四届大众创业万众创新活动周的最具颠覆性潜力榜 40 强以及首届南京创新周黑科技展的 “最美设计奖”。

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