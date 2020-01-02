刚刚过去的 2019 年对大部分行业来说都是艰难的一年，大公司裁员的新闻接连出现，连一向高薪的金融行业也出现了 “高盛降薪、大摩裁员” 的新闻。但是，其中有一类人的薪水却不降反升，那就是人工智能相关的金融科技工程师。

行业的变迁预示着科技的力量正在重塑很多东西。在 2019 年 12 月 28 日的知乎快闪课堂中，知名科幻作家、星云奖得主陈楸帆提出：“我们来到了一个历史转折期，在这过程中 AI 会深度进入到社会生活的方方面面，改变每个人看待世界以及自我的方式。”

此次活动中，陈楸帆带着自己的最新作品《迷幻史》与广大读者线下交流。《迷幻史》于 2019 年 11 月底在知乎上线，以盐选专栏的形式连载更新。陈楸帆表示，选择在知乎上进行连载作品，首先可以及时了解到更多的反馈，根据意见调整写作节奏和策略，另外可以起到更好的传播效果，有助于提升用户对知乎科幻垂类内容的关注和消费。而 “快闪课堂” 是由知乎发起的全国性线下知识分享活动，目前已覆盖全国 12 个城市，举办了 100 余场活动，近 20000 人参与。快闪课堂通过搭建知乎优秀回答者、各领域专业人士与知友们平等交流与深度互动的线下平台，拓展了更多的知识分享场景。

（科幻作家陈楸帆）

演讲过程中，陈楸帆探讨了一系列 AI 相关的话题，“AI 是如何影响大众文化的？”、“大众文化又如何塑造公众对 AI 的认知？”“未来人类将如何与 AI 共存？” 针对这些问题，他首先提到了二百多年前第一次工业革命时期诞生的科幻小说《科学怪人》，在这个故事中，一个科学家利用技术制造出世界上从未出现过的生命，这个生命具有意识之后开始思考：我跟这个世界是什么关系？我跟我的创造者是什么样的关系？《科学怪人》开启了从工业革命以来人们一直思考的问题：科技到底对于我们意味着什么？科技带来的影响到底是正面还是负面？

上个世纪三四十年代，美国科幻黄金时代创造出了一系列描述具有自我意识的机器人的作品，提出了机器人三定律，机器人三定律成为科学家一直在探讨的命题。到了 1968 年，科幻电影《2000 太空漫游》上映，其中出现了 AI 的角色，原作者的预言认为到 2001 年会出现跟人类相似甚至超过人类思考能力的机器。

可以说，现实中的科技发展跟科幻想象存在一种有趣而微妙的互动关系，有时科技从科幻里获取灵感，有时现实里的科技进展激发了科幻作家想象更加前沿的未来。

在 AI 的力量刚开始显现的时期，AI 威胁论盛行，人们担忧在未来 AI 是否会取代人类，AI 是否有一天会具备自我意识，反过来奴隶人类……而实际上，在很多 AI 从业者看来，那样的强人工智能时代，离我们还非常遥远。陈楸帆认为，或许我们应该回到现实的出发点，思考智能是什么。深度学习技术其实是对人的认知过程的模拟，是机器学习人对信息进行分层学习、消化、分类的过程，在机器模拟之后产生的结果。首先要认识人类自身，才能制造出接近人类、超越人类的机器以及智能形态。

科幻作家克拉克曾说：“我们总是高估了某项技术在短时间内带来的影响，但是低估了它在长时间内带来的冲击。” 对于 AI 也是一样，很难想象 AI 会短时间内取代很多工作岗位，但是它已经渗透到非常多的方面，AI 的存在对于文化领域、思想领域、艺术领域都产生了巨大的冲击。

2018 年 10 月，全球第一幅参加艺术品拍卖的 AI 画作《埃德蒙·贝拉米肖像》以 43.25 万美元的价格成交。这幅画是由巴黎一个名为 Obvious 的艺术团体利用人工智能技术创作而成。在创作过程中，由 AI 生成了无数幅画作，最后由人挑选出符合人类审美的画作去拍卖。

（《埃德蒙·贝拉米肖像》）

2019 年 7 月，微软的人工智能微软小冰在中央美术学院美术馆召开了她的首次个人画展 “或然世界”，这是微软小冰以对过往四百年艺术史上 236 位著名人类画家画作的学习之后，呈现出的一场特殊展览。

（微软小冰画展 “或然世界”）

AI 涉足艺术领域引起了很多讨论，例如对于艺术价值的判断把握在谁的手里？有没有可能未来这样的尺度和标准不在人的手里，而是在机器的手里？AI 能够创造作品的时代，美和艺术代表什么？作品的作者究竟是写出程序的人，还是说机器学习的人类艺术家都可以算作作者的一分子？

最后，陈楸帆总结道：“AI 的本质是一种生产力进步。历史经历了运用自然力、机器力、电力、自动化和网络化的时代，最后是智能化的时代。” 在 AI 技术开始广泛运用的未来，AI 也将逐渐成为驱动经济、社会发展的先进生产力。

对于未来应该如何与 AI 共存的问题，陈楸帆认为：“人类必须接受与 AI 共同管理、甚至接受 AI 管理的未来，这是我相信的未来，只有这样我们才能避免个体所产生的不确定性或者负面因素，保证局部最优解甚至整体最优解。”