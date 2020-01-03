常程加入小米，联想：公司与所有高管均签有竞业禁止条款

2019 年 12 月 31 日，联想集团副总裁、联想手机业务中国区负责人常程宣布从联想集团离职，然而在 2020 年 1 月 2 日，小米创始人雷军发宣布常程加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划，常程也转发了这条微博。

据澎湃新闻报道，联想集团回应原副总裁常程跳槽小米称：公司与所有高管均签有竞业禁止条款，如确有违约，公司将在法律框架内寻求问题的妥善解决，共同营造尊重契约精神的人才流动空间。

2019 年 12 月 31 日，常程宣布自己从联想离职的消息，当时联想表示，常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程提出离职。

阿里达摩院发 2020 十大科技趋势

据科创板日报报道，阿里达摩院今日发布 “达摩院 2020 十大科技趋势”。这是继 2019 年之后，阿里巴巴达摩院第二次预测年度科技趋势。

科技浪潮新十年开启，“达摩院 2020 十大科技趋势” 围绕 AI、芯片、云计算、区块链、工业互联网、量子计算等领域提出最新趋势，并断言多个领域将出现颠覆性技术突破。

趋势认为，芯片技术推动了历次科技浪潮，但随着摩尔定律的放缓和高算力需求场景的井喷，传统芯片陷入性能增长瓶颈，业界试图从芯片产业链的各个环节寻找破解之道。达摩院认为，芯片领域的重大突破极有可能在体系架构、基础材料和设计方法三处实现。

哈啰回应抵押 700 万辆单车借款：动产抵押一直存在

据新浪科技报道， 哈啰出行方面回应抵押 700 万辆单车给蚂蚁金服一事称，与蚂蚁金服的动产抵押一直存在，12 月 4 日是正常展期，并不是最近发生的事情。目前公司财务状况良好，这也体现了蚂蚁金服对哈啰出行的支持。

此前，媒体报道哈啰出行将目前和将来所拥有的全部用于开展共享单车业务相关的单车，抵押给蚂蚁金服旗下全资控股投资公司上海云鑫创业投资有限公司，共计 717 万辆，期限为三年。有猜测称其出现了一定程度的资金问题。

消息称比特大陆再裁员，AI 业务成重灾区

据科创板日报报道，有知情人士称，继 2019 年初裁员之后，比特大陆在 2019 年底再次启动人员优化计划。

报道称，目前公司运转正常，现金流健康，但 5 月份比特币减半在即，公司需要精简组织 “过冬”，同时聚焦主业，对原董事长詹克团 “业务随意扩张、资金随意使用” 进行纠偏，尤其是詹克团布局的 AI 业务，由于无法产生盈利，将成为优化重点。

据透露，上周末吴忌寒主持召开相关会议，要求所有部门管理人员提交优化名单，预计优化计划将在 1 月 17 日年会前完成，当前比特大陆有 1000 余人

去年一月有报道称，为调整业务，决定关闭其位于阿姆斯特丹的海外办事处。比特币大陆发言人在声明中表示，虽然公司尚未决定终止办事处的业务运营，但是该决定已下达，目前正在落实中。“由于我们希望建立长期、可持续且可扩展的业务，公司正在对员工及运营进行调整。其中包括关闭阿姆斯特丹以及以色列的办事处。” 发言人说道。

HBO 前 CEO 与苹果签协议：将为 Apple TV+制作内容

据新浪科技报道，1 月 3 日早间消息，HBO 前 CEO 理查德·普莱普勒（Richard Plepler）将为苹果公司旗下流媒体视频服务 Apple TV+制作电影、电视节目和纪录片。

普莱普勒和苹果公司的代表证实，他开设在纽约的新公司 Eden Productions（以下简称 “Eden”）已与苹果公司签署一份 5 年期独家协议。普莱普勒曾在 HBO 供职长达 27 年，随后在不到一年前 AT&T 完成收购 HBO 母公司时代华纳的交易时离职。现在，将《权力的游戏》（Game of Thrones）等热门内容搬上了 HBO 的普莱普勒将为与其前雇主直接竞争的 Apple TV+制作节目。