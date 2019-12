联想集团副总裁、手机业务负责人常程今天早上宣布了离职的消息。联想方面表示,常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线,承受了巨大的业务压力,家庭聚少离多,基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因,常程近期提出离职。

联想同时表示,常程的工作将由联想集团副总裁、联想移动亚太新兴市场负责人赵允明代管。此外,联想移动中国区营销负责人陈劲,将协助赵允明共同推进中国区移动业务的发展。

常程在宣布离职的微博中表示,“Everything you love is very likely to be lost, but in the end, love will return in a different WAY.(你所爱的一切很可能会失去,但最终,爱会以另一种方式回归。)”

“公司感谢他的巨大付出,他仍将作为联想移动的顾问继续为联想移动业务作出贡献,” 联想表示。