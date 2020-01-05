随着智能制造需求的不断提升，小型 6 轴或 7 轴机器人在工业机器人中逐渐占据重要的地位。但是，复杂场景的工业机器人仍受到技术限制，普及率仍较低。市场上常见的机器人需要繁复的控制编程，应用成本高，不适用于产品周期短的 3C 产品生产线。较为先进的机器人如 Universal Robotics 的 UR 系列具备基于位置的拖动示教功能，编程时间较短，然而其动作一经设定即完全确定，无法处理实际装配过程中零件形状及位置的误差。此外，家电和 3C 生产线的细小零件装配动作复杂，即便由人完成也需精确的眼手配合（视觉和触觉），现有的机器人产品在硬件和智能上均无法稳定的解决此类问题。近五年，工业机器人企业（库卡，安川，发那科，ABB 等）及制造业相关企业（美的，格力，富士康等）均在重点研发此类机器人，然而到目前为止市面上仍没有成熟的解决方案。3C 产品和家电组装生产线的大部分繁复环节目前仍由工人完成。

随着技术的发展，新一代的机械臂势必要跳出传统机器人技术的框架，而真正从本源上去改进传统机械臂的不足：它需要能够在不牺牲性能的前提下具备本质的安全性；能够像一个学徒一样迅速理解并独立完成一项新的任务；能够完成那些传统机械臂不可能做好、但如今因为人工的紧缺或者工作环境的恶劣而急需被自动化的工作。一个能达到这些要求的机械臂，需要的不仅仅是与人协作的能力，更是自身对复杂环境与复杂任务的适应能力。

Flexiv（非夕科技）是一家全球技术领先的 AI 机器人公司，专注于研发、生产集高精度力控、计算机视觉和人工智能技术于一体的自适应机器人产品，为不同行业的客户提供基于非夕机器人系统的整体、创新性的解决方案和服务。非夕于 2016 年成立，核心创始团队来自斯坦福大学机器人和人工智能实验室，在硅谷、上海、北京、深圳、佛山等地区设有办公室。目前，非夕已与多家全球知名制造商展开合作，在诸如插拔装配、打磨抛光、采摘分拣等应用领域内共同打造基于新一代自适应机器人技术的行业应用。

2019 年，非夕的第一代自适应机器人产品 Rizon 拂晓亮相国内外。作为世界上首台自适应机器人，拂晓深度融合了高精度力控、机器视觉和 AI，自适应机器人具备以下三个特性：位置误差容忍度高，抗干扰能力强，智能可迁移。的这些特点，使得机械臂能够像人类一样 以手眼配合的方式去完成复杂的动作，并且通过 AI 技术在任务的过程优化相应的动作或任务策略。让企业能够轻松把机械臂将之前的工作任务移植到相似场景的新生产线上，大大减少设置时间。非夕将提供优秀的一站式解决方案，拥有在不确定环境下有效完成工作的能力，具有很高的通用性。

目前全球工业机器人潜在市场约千亿美元，其中高端制造业市场约 600 亿美元。中国市场是全球工业机器人市场增长的主要推动力之一，国内 “机器换人” 经济性显现、制造业产业升级需求、“中国制造 2025” 系列政策等相关因素持续推动着中国工业机器人产业的快速发展。

传统的工业机器人采用位置控制的方式，极大得限制了机器人能够完成的工作范围，并且伴生着安全问题。而现在被广泛接受的协作机器人，引入了力觉感知，这使得他们更加安全，并且易于编程部署。然而，大量对于人类来说非常容易的任务，依然挑战着现有机器人的能力。

并且随着经济的高速发展，人们文化水平的普遍提高，导致对工作环境和工作内容的要求和从前大不相同，年轻人更愿意做具有创造性的工作，而枯燥繁杂的工作任务就使很多企业面临招人难、用人贵的巨大问题。

为了突破现有的工业机器人瓶颈，非夕团队对工业机器人从底层硬件到上层控制算法进行了全方位改造，并深度结合人工智能，致力于创造稳定高效的自适应机器人产品，将机器人技术带入了全新的阶段。

根据行业权威的 IFR 数据估算，2017 年至 2019 年，中国工业机器人三年累计市场规模超过 2000 亿元人民币，年均市场规模月 750 亿元人民币，而全球高端制造业市场更是达到了 600 亿美元。

非夕自适应机器人拂晓能够实现多种复杂场景的自动化，包括组装装配、复杂曲面的打磨抛光等等，提高生产效率，节省劳动力成本和管理成本，确保产品质量的一致性，由此带给企业的回报再投入到提升产品创新性和质量上，将会使社会的生产环境带来良性循环。

据市场调研数据分析可知，和拂晓的柔性生产能力直接相关的三大应用——插拔组装、打磨抛光、采摘分拣的市场规模约 60 亿美元，鉴于自适应机器人柔性、智能的特点，它还可以应用在农业、航空航天、服务业等多个领域，总市场超过 200 亿美元，潜力巨大。

Flexiv 面向汽车、3C 电子、航空航天等制造行业，以及医疗、零售等服务行业的终端企业提供基于自适应机器人系统的一站式自动化解决方案和服务。

Flexiv 致力于打造深度融合力觉控制、和视觉技术和人工智能的自适应机器人拂晓（Rizon）。根据团队的技术积累，公司自主研发机械臂的关键系统模块，包括底层高精度力传感器、机械臂各运动关节一体化驱动器、机械臂关节机械结构等；同时，自主开发先进的机器人控制算法和仿真示教系统，充分发挥机器人高精度、高频响的力控优势，并深度融合计算机视觉和人工智能技术，能够让机械臂像人一样去观察、决策并执行，充分提高机械臂的自适应能力从而完成复杂任务，实现柔性生产能力，关键的核心技术均已获得专利，形成深厚的技术壁垒。创始人团队来自斯坦福机器人和人工智能实验室，具备机器人和 AI 领域的技术优势和经验。同时，非夕的团队成员多数来自全球知名公司及大学，具有多元化的产业背景，在技术、产业、市场、管理等方面具有资源和经验。

Flexiv 已于 2019 年完成三轮融资，累计融资额超过 1.5 亿人民币，参与投资的有：金沙江创投、高榕资本、真格基金、MFund、顺为资本、深圳清华研究院。

2019 年 Flexiv 正式发布自适应机器人 RIZON 拂晓，目前已与多家知名制造商展开合作，共同打造基于新一代自适应机器人技术的行业应用。目前已实现了自适应机器人产品的正式发布、量产、首批项目的交付。Flexiv 聚焦自适应机器人系统在不同细分行业的应用，逐步将自适应机器人的首批应用——插拔装配、曲面作业落地于汽车、3C、家具家电、航空高铁等制造领域，未来将逐步开发其他应用，切入医疗、物流、零售、农业的行业。

Flexiv 创始人兼 CEO：王世全，博士毕业于斯坦福大学，仿生与灵巧操作及人工智能实验室。发表顶级期刊会议论文二十余篇，专利二十余项，其主导的人形攀岩机器人研究曾获得国际顶级机器人会议 IROS 最佳论文奖。2016 年创办 Flexiv，创始之初就获得金沙江创投、高榕等主流资本支持，跟投方还包括真格基金、顺为资本、MFund 和清华研究院等机构，两年多内融资总额达 1.5 亿人民币。2019 年 4 月，Flexiv 在德国汉诺威工业展推出世界上首个自适应机器人 Rizon（拂晓）。Rizon 结合了前沿的力觉控制及 AI 技术，为最终在制造业、医疗、零售等多个领域通过机器人完成复杂工作任务而奠定重要基础。未来，Flexiv 拂晓及其后续的机器人产品可以被投入医护医疗、服务业甚至家用，更加紧密地与人类相处，帮助人类完成枯燥、危险的工作任务。

本人研究领域包括机器人本体与灵巧手设计、抓取与灵巧操作理论及建模仿真、复杂环境下人形机器人的传感控制、人工智能与机器人理论的融合。

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