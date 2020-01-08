1992 年的 CES 是目前为止苹果参与过的最后一次，几十年后，苹果公司隐私高级总监 Jane Horvath 出现在 CES 2020 的 “首席隐私官圆桌会议”，探讨用户隐私现状已经苹果的隐私标准等议题。

据 9to5Mac 报道，这次圆桌会议由 Wing Venture Capital 研究主管 Rajeev Chand 主持，宝洁（P&G）全球隐私官 Susan Shaok、Facebook 公共政策副总裁兼政策首席隐私官 Erin Egan 以及美国联邦贸易委员会（FTC）委员 Rebecca Slaughter 等也有参与。

Horvath 表示，对于每个新产品，即使在即将开始的设计的阶段，苹果都会指派一名隐私工程师和一名隐私律师与团队合作。

Horvath 在讨论中分享了苹果严格的隐私标准，以及对用户的保护措施，不过她也认为，在隐私保护方面，苹果 “永远不能说做得足够多，我们应该永远能做得更多”。

Facebook 公共政策副总裁兼政策首席隐私官 Erin Egan 则表示，苹果的商业模式与 Facebook 不同，但他认为两者都致力于保护隐私。“这是我们提供的一项不同的服务，但这不意味着其中一家公司比另一家更致力于隐私。”

苹果 CEO Tim Cook 曾在接受采访时批评 Facebook。