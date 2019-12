苹果最后一次出现在 CES 是 1992 年,当时的首席执行官 John Sculley 介绍了苹果失败的 PDA 设备 Newton,之后苹果从未在 CES 露面。不过几十年后,苹果将正式重返 CES 大会。

据彭博社报道,苹果这次参加 CES 并不是为了发布新产品,而是讨论这家公司对消费者隐私的立场。苹果隐私高级总监 Jane Horvath 将在 1 月 7 日 CES 的 “首席隐私官圆桌会议” 上发言。

报道称,Horvath 将与 Facebook 等企业的高管以及美国联邦贸易委员会(FTC)的一名委员讨论企业如何在规模、法规和消费者需求方面建立隐私保护机制。

另一方面,虽然苹果这些年来都未参加 CES,但在去年拉斯维加斯的 CES 活动期间,苹果设置了一个广告牌,还写着 “What happens on your iPhone stays on your iPhone”(iPhone 上发生的事情,都只留在 iPhone 上),大肆宣传 iPhone 的隐私保护能力。

题图:The Verge