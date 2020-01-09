苹果向来傲娇，像 CES（国际消费电子展）、MWC（世界移动通信大会）、IFA（柏林国际电子消费品展览会）这种展会是极少参加的。这样的惯例是从乔布斯时代开始的，那时每年苹果发布会，无论从关注度或影响力方面，也丝毫不逊色于 CES 这样的展会。

今夕不同往日，今年官方宣布，苹果重返 CES2020 展会，这也是苹果自 1992 年后首次在该大会重新亮相。1 月 8 日，苹果隐私高级总监珍妮·霍瓦斯在 “首席隐私官圆桌会议” 上发言。这场圆桌会议的讨论主题将集中在法规、消费者隐私等方面。在展览期间苹果还会重点展示他们的智能家居产品 HomeKit。

去年，苹果公司曾在 CES 展览中心外树了一块广告牌，剑指竞争对手存在用户隐私问题。今年便来势汹汹，不谈产品着重谈隐私保护，又像是有备而来。所以，时隔 28 年，苹果重返 CES，是焦虑还是另有打算呢？

要说焦虑，从销量和硬件产品创新上来看，苹果不再是曲高和寡。数据显示，2019 年，苹果的销量同比下降 11%，市场占有率退居第三，在硬件上全面落后于新起之秀华为，罗森布拉特证券的分析师表示，苹果公司正在削减截至 2019 年 12 月当季和截至 2020 年 3 月当季的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 产量，减产幅度最高达到了 25%。

另外，从产品创新上来看，5G 和可折叠屏移动设备甚嚣尘上，苹果的技术革新并没有跟上第一梯队。美国分析师认为：自从乔布斯时代过后，苹果技术创新逐渐缓慢，负责创新的高管们接连离职了，尽管苹果公司的股价在美国政府的政治操纵下步步上升，但苹果公司的市场份额却在逐年下降，消息称苹果公司的高管们集体被降薪，降幅最高达 35%。

随着苹果公司的国际影响力品牌影响力的下降，每年例行的苹果发布会也不似往年般轰动。而 CES 作为世界各国的数码 3C 产品厂商 “朝圣之地” 吸引着全球优秀的厂家，2020 年 CES 盛况空前，华为、三星、vivo、oppo 等纷纷亮相，绩效状况不佳的苹果出席本次 CES 也无可厚非。

另外，为何时隔 28 年，苹果选择这个时间节点重返呢？从苹果近年来的举动来看，它的重心慢慢的从硬件产品向软件服务转移，那么它的竞争对象便瞄向了像谷歌、微软、Facebook 等软件公司。

令苹果高兴的是：谷歌与 facebook 在隐私问题频繁出现问题。2018 年 3 月 17 日，美国纽约时报和英国观察者报联合曝光，Facebook 上超过 5000 万用户信息数据被一家名为 “剑桥分析” 的公司泄露，用于在 2016 年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而影响大选结果。2018 年 12 月 10 日，谷歌宣布，将于 2019 年 4 月关闭 Google+社交媒体服务。此前，该公司今年第二次发现 Google+的软件漏洞，新漏洞用户的个人数据泄露，涉及 5250 万个 Google+帐号，其中包括一些企业客户的账号。

苹果自然不会放过利用对手漏洞宣传自己的机会，在去年的 CES 场馆外，苹果就包下了附近酒店的巨幅广告，阐明自己对于隐私保护的态度：“iPhone 上的一切，只留存于 iPhone。”

今年 CES 展会上，苹果隐私高级总监珍妮·霍瓦斯出席 “首席隐私官圆桌会议” 更是挑起了关于 “隐私保护” 的话题，转移了大家对其 5G 技术和可折叠屏技术上落伍的关注。

北京时间 1 月 8 日凌晨，霍瓦斯与 Facebook、宝洁和联邦贸易委员会的高管参与了一场名为 “首席隐私官圆桌：用户要的是什么？” 的圆桌会议。在讨论中，霍瓦特重点宣传苹果严格的隐私标准，以及保护用户的措施。她说，苹果的目标是 “让消费者控制方向盘”，确保用户控制自己的数据。

霍瓦特描述了苹果将数据收集降至最低的方式，即收集与特定用户无关的信息。她举了一个与 Siri 相关的具体例子：当你向 Siri 询问天气时，苹果只会使用你所在城市的数据，以避免收集更具体的位置信息。但如果你让 Siri 帮助寻找附近的杂货店，Siri 会输入纬度和经度数据，确保它能给出附近的准确推荐。当被问及保护用户隐私方面是否 “做得足够” 时，霍瓦特回应：“我认为我们做得还不够，我们应该做得更多。事情正在发生变化，还不能说我们已经找到了灵丹妙药。”

除了掀起隐私保护的讨论外，苹果在此次 CES 展会上还带来了自己的 HomeKit 智能家居平台，一些公司将配合展示与苹果语音助手 Siri 配合使用的家用新产品。早在 2014 年，苹果就推出 HomeKit 智能家居平台，但其在智能家居方面的步伐一直比较滞缓，而去年底以来，它却在这一领域传来了不少动静，包括不久前被曝出正着手组建新的智能家居团队，以及和谷歌亚马逊联手共同打造智能家居新标准。未来，苹果有望通过 HomeKit+HomePod 智能音箱+Apple TV+Siri 进行组合，结合 iOS 自带智能家庭入口来撬开智能家居入口。

CES 大会作为业界备受关注的大会，28 年来，苹果虽然不曾出席，但时刻关注其动态。据了解，在往届 CES 大会上苹果产品的衍生品企业占据约 10% 席位，不少公司都会推出和苹果有关的 App 或系统。此外还有数百家专注于 iOS 和 Mac 设备配套的厂商推出自己的产品，很大一部分都是与 iPhone 和 iPad 相关的配件。除此之外，苹果公司的经理们也会在 CES 展厅里进行调研，以确定未来的技术并审视竞争格局，其供应链团队成员也会与零部件制造商会面，为未来的设备采购零部件。

2020 年 CES，苹果携话题归来，是大势所趋也是有备而来。十年一换代，乔布斯为苹果带来了王者时代，接下来的十年，苹果的时代如何谱写我们拭目以待。