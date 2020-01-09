据中国官方媒体央视网报道，浙江温州一男子通过 QQ 销售家用摄像头破解工具和被控制的摄像头账号密码，并拥有大量私密视频，当事人均在不知情的情况下被拍摄。

报道称，专案组又陆续在海南、河北、河南、山西、四川等二十多个省份抓获 31 名犯罪嫌疑人，收缴用于作案的手机 52 部、电脑 20 余台，查获已破解摄像头账号数十万个，初查涉案金额十万余元。

家用监控设备安全问题最近几年接连发生，继亚马逊 Cloud Cam 被黑以及 Google Nest Cam 漏洞事件后，中国厂商小米的 “米家智能摄像机”也出现类似问题。有用户表示，当他通过 Google Nest Hub 查看米家智能摄像机的画时，居然看到陌生人家中的影像。当时 Google 已暂停 Assistant 和 Home 与米家服务的联动。

小米随后在一份声明中称，这个 bug 源自 2019 年 12 月 26 日上线的一项测试新功能，让用户通过 Nest Hub 查看米家智能摄像机的画面，但由于缓存更新问题导致 Nest Hub 在弱网情况下 “小概率出现” 接收其他 Google 用户摄像头的画面。小米表示，这像测试已经在 1 月 2 日暂停，并修复了相关 bug。