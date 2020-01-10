今年的 CES 上，AI 好像没那么热了？大家都在谈 5G、折叠屏手机、汽车，很少有人再长篇细数 AI 亮点。

回想起前几年的 CES，AI 总会占据热门话题榜的第一名，各大新闻头条争先恐后地细数着展会上的 AI 新鲜事。但在刚进入尾声的这一届 CES 上，情况有了微妙的变化：很少人再将 AI 看成是一个新物种而大势宣扬，这门技术应用变得像互联网一样接地气。

这并不是一个令人沮丧的信号。

时过境迁，AI 再也不是空中楼阁，已渐渐沉淀下来成为一项基础的底层技术，扮演着智能时代的 “水、电、煤” 角色。从 2016 年至现在，AI 用 4 年的时间，在技术时代杀出了不可撼动的江湖地位。基于此前数十年的技术演进及积累，且通过近几年的应用探索，尽管走了些弯路，但是目前整个 AI 市场化运转已经走上正轨。据德勤此前发布的《全球人工智能发展白皮书》报告显示，当前人工智能技术已步入全方位商业化阶段 。包括机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智适应技术等领域都已经得到了长足的发展，AI 技术将给每个行业带来全方位的变革。

而该报告也指出：这种变革主要包含三个层次：第一层是企业变革，AI 技术参与企业管理流程与生产流程，企业数字化趋势日益明显，部分企业已实现了较为成熟的智慧化应用；第二层是行业变革，AI 技术将造成传统产业链上下游关系的根本性改变；第三层是人力变革，AI 等新技术的应用将提升信息利用效率，减少企业员工数量。

与行业融合、与 IoT、5G 等技术融合，这些趋势在本届的 CES 得到了证实。

务实派低调秀实力

首先我们可以看看务实派的表现。

AI 务实派主要分为两种典型的代表：一是 AI 领域的新兴技术导向型企业，他们经过资本泡沫、激烈竞争、落地困难、无法变现的黑暗时期，现在强调技术突破与应用落地是根本。无法有乐观的盈利，一直是许多 AI 企业的心病。为了冲破这个心魔，我们可以看到这类企业正在大力、且非常有目标性地推进产品落地，并且寻求规模化。

在本届 CES 上，我们可以以中国企业聚集的 AI 和机器人展区来看这些企业的商业化决心。首先是来自机器人企业的探索，优必选科技除了展示会推餐车、瑜伽互动、开瓶倒水的 Walker，今年还首次展示了全新研发的人工智能属性的 STEAM 教育产品——JIMU PRO 系列，以及室内智能巡检机器人 AIMBOT。此外，擎朗、普渡、康力优蓝等国内机器人企业纷纷展出了其先进的产品系列。

此外，在 AI 解决方案领域，第四范式、地平线等公司也分别展出了面向不同落地方向的产品。地平线基于中国首款车规级 AI 芯片——征程二代推出了单目前视 ADAS 解决方案。该方案可在 100 毫秒延迟内有效感知车辆、行人、道路线、交通标志、车牌、红绿灯等近百种目标的检测和识别。

二是围绕 AI 技术的大企业，他们或许是需要 AI 赋能的技术应用方，或许是 AI 生态某一环节上的玩家，亦或许是主攻 AI 研发的企业。英特尔这家老牌 CPU 在 CES 2020 的发布会上，表明了未来押注 AI 计算的决心。搜狗携旗下 AI 产品：搜狗 AI 录音笔、搜狗翻译宝 Pro、AI 合成主播等压场。搜狗 AI 录音笔 C1，是一款在录音功能之外，兼具转写功能的便携式智能硬件设备。而搜狗 AI 录音笔 C1 Pro 机身内存扩大至 32G，可存储 210 小时录音，其 0.3 米范围内录音转文字准确率达 97%，2 米内录音转写准确率达 94%。

显然，摒弃单一的商业模式，基于核心技术，扩大产品线，满足多个领域的客户需求是如今许多新兴企业的打法，这种方式一方面可扩大客户数量，一方面也可以减少单一行业变化所带来的市场波动。而大企业的 AI 产品则是在不断加强产品功能，完善用户体验，形成一定的用户粘性，在用户数量和体验方面超其他企业。

巨头继续玩新花样

当然，每届 CES 也少不了用各种新动作吸引眼球的巨头。与谨慎运营、努力赚钱的务实性 AI 企业不同，这些巨头来自各行各业，他们典型的特点是 “不差钱”，完全有经济实力以及资源来创造一些无法迅速落地，但是足够有趣的科技应用，可以称之为 “想象派”。

在 CES 2020，三星算是出尽风头。今年，其似乎格外喜欢机器人，除了 “人造人”，三星还带来了一款名为 Ballie 的球形机器人。它的定位是 “生活伴侣机器人”，能够了解你、支持你并响应你的需求。Ballie 配有摄像头，可以自行在家里移动，并利用 AI 来执行一系列任务，包括家庭安防和健身助理。狗狗将地板弄得一团糟后，Ballie 还可触发了扫地机器人进行清理。当然，Ballie 目前仍然是一款概念产品，上市时间尚未得知。球形机器人还不足以表现三星的脑洞，其还展示了一款厨房机器人。它能控制胶囊咖啡机、挤辣椒酱、切豆腐并在锅中翻炒。今年的三星，在 CES 上有点调皮，或许这也暗示着这家科技巨头接下来在 AI 领域还会有更多惊人的创举。

三星给了未来的概念，丰田则直接描绘了一场科技梦，据媒体报道，在本次 CES 上，丰田表示，将于明年挂壁丰田汽车日本东富士工厂，并将其打造成 “编织之城”。在编织之城内，街道将像网一样编织在一起，提供全自动、零排放车型以及人行道。此外，一切设计均遵循环保和网联理念，验证自动驾驶、移动服务、机器人、智能家具、人工智能（AI）等技术的同时，还探索万物互联的可能性。听起来，这的确是一个天马行空的想法。但从科技巨头的想象力中，我们大致可以看到未来科技的大致轮廓。

无论是市场步入正轨，还是巨头给的科技梦更加清晰，都意味着浮躁的 AI 时代开始过去，更冷静、更热血的变革已经开启。

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