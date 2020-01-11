近日，科技圈的年度盛宴 CES 2020 正火热进行中。全球科技企业的竞技场中，中国科技公司的参战情况如何？有哪些酷炫的黑科技亮相？

梳理 CES 官网中的信息发现，在人工智能这个分类下有 91 家中国企业参展，百度、搜狗、地平线、出门问问等公司都来了。统计发现，其中有 40 家智能家居场景的企业，占据了大半江山，除此之外，机器人公司也达到了 35 家，这就不难理解今年 CES 展上满屏的机器人了。

分析企业所在地发现，91 家人工智能公司中，深圳以 49 家企业霸榜，几乎占了半壁江山。其次北京有 18 家，上海仅有 3 家。

接下来重点介绍此次 CES 展上中国公司推出的重磅新产品：

大疆

进军自动驾驶，展示了两项激光雷达最新技术成果——Horizon（地平线）和 Tele-15（远程 15）

2020 CES 大会上，大疆内部孵化的独立公司览沃科技（Livox）展示了两项激光雷达最新技术成果——Horizon（地平线）和 Tele-15（远程 15）。

据了解，这两项激光雷达是为 L3/L4 级自动驾驶而专门设计的，具有高性能、低成本、可量产的特点，能够降低中小企业自动驾驶或路径探测的成本。

官方资料显示，Horizon 检测范围达 260 米，水平视场角 81.7°，可覆盖 10 米距离内的 4 条车道，仅使用 5 个 Horizon 即可实现 360°全方位覆盖。同时，Horizon 具有高密度点云、体积小的特点，可以轻松地嵌入到车辆中，适配各种车型。Horizon 官方售价为 800 美元（约合人民币 5560 元）。

而 Tele-15 是业内首款探测距离达 500 米的激光雷达，专为远距离检测而设计，兼具紧凑尺寸、高精度和耐用性的优势，仅需 0.1 秒即可扫描 15°圆形视场内 99.8% 的区域。官方售价为 1200 美元（约合人民币 8340 元），预计今年第二季度开售。

一加

首款概念机 OnePlus Concept One 外观公布：首发潜隐式后摄

一加发布了旗下首款概念机 OnePlus Concept One，后置摄像头的表面采用了一种电致变色玻璃技术，实现 “潜隐式后摄” 设计，这在一众后摄凸起的手机中亮眼不少。而电致变色技术此前应用大多在超跑、飞机等领域，这次也是在手机行业中首次尝试。

华米科技

一口气发布六款 Amazfit 系列新品！聚焦智能穿戴、 IoT 健康品类

华米科技在美国拉斯维加斯 CES 2020 国际消费电子展上，举行了 Amazfit 全球新品发布会，推出包括真无线运动心率耳机 Amazfit PowerBuds、户外智能手表 Amazfit T-Rex、智能家庭健身房 Amazfit HomeStudio、家用全折叠智能跑步机 Amazfit AirRun、智能睡眠耳塞 Amazfit ZenBuds 和基础智能手表 Amazfit Bip S 在内的六款新品。

期间，华米获得了全球顶级数据机构 IDG 评选的 “最值得关注的智能穿戴创新企业” 奖项，最新发布的 Amazfit PowerBuds 获得 “最佳真无线运动耳机” 奖。

随着一系列硬件产品亮相，华米科技正在逐渐搭建可穿戴硬件基础设施平台，扩展其 IoT 健康品类和健康生态。

柔宇科技

“柔性+” 平台解决方案，在教育办公与智能家居领域再进一步

今年 CES 展上，柔宇科技发布了智能手写本 RoWrite 2(柔记 2) 和 Mirage 柔屏智能音箱两大产品。

RoWrite 2(柔记 2) 与 MIRAGE 柔屏智能音箱均以柔性技术为核心，可弯曲的显示屏使得智能笔记本与智能音箱一改过往产品的固有印象。RoWrite 2(柔记 2) 在设计更趋向于经典笔记本，满足用户对于真实手写的视觉需求，且更加小巧方便携带。霍尔传感技术的应用，使得用户无需刻意触动开关，简单开合就可以实现智能唤醒与休眠只要打开或合上手写本，即可实现唤醒或是休眠，该产品还搭配了全新的智能手写笔，可以进行自动吸附、校准及充电。

MIRAGE 柔屏智能音箱是首款将柔性屏和智能家居结合的产品，它拥有约 8 英寸的 AMOLED 触摸显示屏，搭配广角的前置摄像头，支持显示图片、地图等信息以及高清视频通话等功能，独特的氛围灯设计，可为用户带来聚会、音乐、工作等不同场景下的灯光效果。

由此可见，折叠手机只是柔性技术应用的冰山一角，信息技术所涉及的传感、信息传输、信息处理、能源存储等多环节都可以通过柔性技术的应用实现柔性化。

联想

5G、折叠屏、双屏，把电脑玩出了花

联想在 CES 国际电子产品展会上，接连发布了 10 余款产品。除了主打的 5G PC 概念，推出首款 5G 电脑 Yoga 5G ，首次将 5G 连接功能从智能手机领域拓展到了高端计算领域；还跨界折叠屏，推出 ThinkPad X1 Fold 折叠屏电脑。ThinkPadX1 Fold 由轻质合金与碳纤维打造，采用皮质对折外壳，配备 13.3 英寸折叠式 OLED 显示屏，重量不到 2.2 磅（1 千克）。显示器可多方向多角度自由切换，既可折叠，又可完全展开。

（联想折叠屏电脑）

联想的另一个亮点产品是 ThinkBook Plus，该产品的外壳上配有新型电子墨水屏、可帮助用户提高效率和专注度。通过使用 Precision Pen 触控笔，用户能够在 ThinkBook Plus 的电子墨水屏上绘制图像、做笔记，还可以在电脑屏闭合的状态下接收重要通知。

（联想 ThinkBook Plus）

小牛电动

全球首发自动驾驶三轮电动摩托＋电动跨骑

CES 2020 大展上，小牛电动第一次登场亮相，并且重磅发布了全球首款自动驾驶三轮电动摩托车 TQi、小牛电动首款跨骑电动摩托车 RQi，而且都支持 5G。

TQi 将于 2020 年下半年上市，其外形采用穿插式的半封闭车身和—体式顶棚设计，可全天候出行，以车距雷达配合 ADAS 控制车辆刹车、转向，ACC 自适应巡航，并搭载预碰撞系统、自动泊车系统，通过摄像头、传感器、雷达等 360 度监控，实现 L2 级别的自动行驶。

（自动驾驶三轮电动摩托车 TQi）

RQi 则是一款血统纯正的电动摩托，极具赛道基因的外形设计，双电系统配合 30KW 中置动力电机，松下高性能锂离子电芯，极速可达 160 公里，续航里程 130 公里。

配置方面拥有汽车级的驾驶辅助系统、ABS 防抱死刹车系统、CBS 刹车辅助、TC 牵引力控制，车身遍布传感器，支持蓝牙控制，配合 Niu App 还支持智能防盗、车况检测、实时追踪等。

（跨骑电动摩托车 RQi）