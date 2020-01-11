1 月 11 日消息，日前，知乎「致知计划之科学季」颁奖在北京 798 艺术中心举行，知乎为此次活动提供了 10 亿流量和 80 万元奖金激励。

据悉，「致知计划」即「向知识致敬」，初衷是对创作者进行更大激励，推动优质内容持续产出。在「致知计划之科学季」中，知乎从四个方面对创作者进行了扶持。一是流量扶持，让专业、优质的内容获得更广泛的传播，扩大其影响力；二是奖金发放，让创作者获得真金白银的收益。三是为创作者增加交流和学习的机会。四是通过知乎和专业机构的双重认可，提升创作者的成就感。

官方数据显示，为期两个月的活动中，报名人数达到 5.4 万，产生优质的回答和文章共计 3.7 万篇，新增内容的曝光次数达 3.64 亿 ，获得赞同数超过 400 万。

此次获奖的创作者中，「不才不争」未满 20 岁，是年龄最小的。知乎优秀回答者「太空精酿」，因持续分享航空航天领域的知识，获得了金奖。个人用户「正樹」，两个月发布了超过 18 万字的内容，机构帐号「药明康德」创作了 151 篇优质内容，是「最勤奋」的创作者。

此外，在这场颁奖典礼上，知乎与「科学辟谣」平台，联合发布了 2019 年度知乎网友辟谣榜，公布了量子波动速读开发大脑、高铁辐射对人体有害、吃降压药会终身上瘾等十大谣言，并进行了科学的解释。

知乎方面表示，「致知计划」是个长期项目，在第一期面向科学领域的活动结束后，知乎还将陆续举办「致知计划」之艺术季、文学季等活动，激励更多领域的内容创作，为用户带来更良好的体验，为社会创造更多价值。