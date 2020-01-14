国家知识产权局 2019 年主要工作统计数据及有关情况新闻发布会今日召开。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉介绍，2019 年，中国发明专利申请量为 140.1 万件，共授权发明专利 45.3 万件。

其中，国内发明专利授权 36.1 万件。在国内发明专利授权中，职务发明为 34.4 万件，占 95.4%。2019 年，中国发明专利授权量排名前 3 位的中国企业依次为：华为（4510 件）、中国石化（2883 件）、OPPO（2614 件）。

2019 年 3 月，世界知识产权组织（WIPO）公布 2018 年通过该组织提交的全部国际专利，华为的专利申请量高达 5405 件，位居全球第一。WIPO 的数据显示，华为去年提交了 5405 件国际专利申请，较 2017 年的 4024 件增加近 1400 件，创下 WIPO 历史上由一家公司提交的国际专利申请量的纪录。

2019 年 8 月，OPPO 与英特尔签署专利转让协议，其中 58 项核心专利覆盖蜂窝移动通信技术的相关领域。此外，该公司还收购了爱立信超过 500 项专利，涵盖美国、欧洲、中国、印度等国家和地区。

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