在今年的奥斯卡金像奖（Academy Awards）颁奖典礼上，Netflix 将会是一个强有力竞争者，因为其电影获得了 24 项提名，比任何其他好莱坞制片厂的都要多。

《爱尔兰人》（The Irishman）获得了 10 项提名，包括最佳影片、最佳导演（马丁·斯科塞斯）、最佳男配角（阿尔·帕西诺和乔·佩西）、最佳改编剧本（斯蒂文·泽里安）、最佳摄影、最佳剪辑和最佳视觉效果等。

另一部 Netflix 电影《婚姻故事》（Marriage Story）获得了 6 项提名，分别是最佳影片、最佳男主角（亚当·德赖弗）、最佳女主角（斯嘉丽·约翰逊）、最佳女配角（劳拉·邓恩）、最佳原创剧本（诺亚·鲍姆巴赫）Baumbach）和最佳原创配乐。

其他获得提名的 Netflix 电影包括《教宗的承继》（The Two Popes）、《我失去了身体》（I Lost My Body）和《克劳斯：圣诞节的秘密》（Klaus）。

去年，Netflix 的《罗马》（Roma）获得了 10 项提名，最终赢得了包括最佳导演在内的 3 个项奖，但其没能获得最佳影片，该奖项由《绿皮书（Green Book）摘得。

今年早些时候有报道称，导演史蒂芬·斯皮尔伯格领导的一项运动要求 Netflix 和其他流媒体平台要将其电影在影院中至少放映四周才能拥有获得奥斯卡奖的资格。但最终，这些提议并没有发生。这提醒着人们，对于流媒体，业界一直存有疑虑。

via TechCrunch