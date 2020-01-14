索尼去年没有举办 E3 展前发布会，而今年他们也将继续跳过这个全球最大视频游戏展会。在发给 The Verge 的一份声明中，索尼互动娱乐发言人表示，“经过全面评估，SIE 决定不参加 E3 2020。我们非常尊重 ESA，但是我们不认为 E3 2020 的愿景是我们今年重点关注的合适场合。”

“我们将通过参加全球数百场消费者活动，在 2020 年构建全球活动战略。我们的重点是确保粉丝拥有 PlayStation 家庭的归属感，并有权游玩自己喜欢的内容。我们为 PlayStation 4 提供了一系列精彩的游戏，而随着 PlayStation 5 即将推出，我们非常期待与粉丝们一起庆祝这一年。” 索尼互动娱乐发言人表示。

目前还不清楚索尼是否会单独举办 PS5 发布会。微软在上个月的 The Game Awards 上公布了下一代主机 Xbox Series X，该公司应该会在今年的 E3 上公布更多详情。

PS5 预计会在今年年末假期推出，截至目前索尼只公布了关于新主机的有限内容，而在 CES 2020 上，索尼仅公布了 PS5 的 logo。根据已公布的信息，PS5 具备向下兼容能力，并配备高速 SSD，支持 8K 和光线追踪。

E3 是一年一度的视频游戏盛会，微软、索尼和任天堂会在展会期间公布大量新游戏以及新硬件（如果当年有的话）的情报。索尼去年就没有召开 E3 发布会，而是通过其他发布会来介绍新游戏。