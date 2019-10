索尼确认,新一代 PlayStation 主机 “PlayStation 5”将在 2020 年圣诞节期间发售。

在一篇新闻稿中,索尼介绍称,PlayStation 5 的新一代手柄将提供更精细的震动反馈,以及更加真实的触觉反馈,加深玩家玩游戏时的沉浸感。

比如赛车撞上墙壁与在足球场上踢球的感觉非常不同,在草地上穿行或在泥土中穿行时,玩家可以通过这样的反馈获得不同的体验。

更加真实的触觉反馈将能更好地模拟各种动作,比如拉动弓箭时或行走在布满石块的山地时,触觉反馈可以提供不同的阻力。

索尼表示,游戏开发者已经开始使用新版手柄的早期版本。

索尼并没有透露更多有关 PlayStation 5 的信息,这篇新闻稿的最后,索尼还提醒玩家,PlayStation 4 上面还有大量重磅作品,包括《Death Stranding》(死亡搁浅)、《The Last of Us Part II》(最后生还者 第 II 章)、《Ghost of Tsushima》(对马幽魂)。