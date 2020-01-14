涛思数据（TAOS Data）近日宣布完成 Pre-A 轮近千万美元融资，由 GGV 纪源资本领投，红杉中国种子基金、永辉瑞金跟投。

本轮融资主要用于进一步打磨产品、建立销售和技术支持团队、开拓以美国为主的海外市场。

涛思数据曾在 2019 年 2 月和 2017 年 6 月宣布获得两轮天使投资，投资方包括永辉瑞金、温青投资、明势资本和蛮子基金。

涛思数据创立于 2017 年 5 月，专注时序空间大数据的存储、查询、分析和计算。不依赖任何开源或第三方软件，开发了拥有自主知识产权的高性能、可伸缩、高可靠、高压缩比、零管理的物联网大数据平台 TDengine。除核心的快 10 倍以上的时序数据库功能外，TDengine 还提供缓存、数据订阅、流式计算等功能，减少研发和运维的复杂度，可广泛应用于物联网、车联网、工业互联网、IT 运维等领域。

涛思数据表示，2019 年 7 月 12 日，团队将 TDengine 的内核（存储和计算引擎）和社区版 100% 开源，目前在 GitHub 上的 star 数已经超过一万，fork 数超过 2800，issue 数超过 1000，在 GitHub 全球排行榜连续多天位居头部，并吸引了 20 多位外部贡献者加入，使用开源版正式上线运行的系统已经超过 100 家。

涛思数据创始人陶建辉表示：“我们的开源社区很活跃，每当我们发布新的版本，TDengine 社区中开发者都会拉取新的代码，体验新的功能，当然，也会向我们反馈新的问题和需求。如果没有选择开源的话，很多问题需要很长时间才能被暴露出来，但因为开源，很多外部开发者愿意帮我们一起发现问题、解决问题，促使 TDengine 这个 ‘轮子’ 高速地转了起来，让产品更快的成熟稳定，产品迭代速度大大加快。”

陶建辉表示，目前 TDengine 有三个版本，包括开源社区版：用来打造品牌，建立开发者社区，建立生态；企业版：支持独立部署并按照 TBL（Term Based License）年度订阅模式销售，根据数据量（测点数、采集数据量）等计费；云服务版：在阿里云、AWS 等云平台上直接提供 PaaS 服务，根据数据量和时长计费。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

题图：NASA/Unsplash