滴滴：春节服务费全额给司机

滴滴出行日前发布“春节打车指南”，预测 2020 年春节打车成功率将比平日下降 16%。为缓解节假日供需矛盾，滴滴公布了 “同时呼叫”、“春节出行指南”、“春节司机服务费”、“定制春节补贴” 四大措施。

滴滴表示，1 月 21 日到 2 月 3 日（农历廿七至正月初十）期间，根据城市供需预测情况，乘客在呼叫快车（含拼车）、优享、优步、专车时，需额外支付春节司机服务费，每单最低 1 元，最高 9 元，服务费将全额给司机。滴滴代驾也将根据城市收取 6.6 元、8 元、8.8 元和 9.9 元的春节司机服务费。

滴滴还将在日常司机奖励的基础上，在 1 月 17 日至 2 月 8 日向全国 280 余城市的司机发放 “吉祥” 红包、全天或高峰期奖励等多种奖励。安全方面，滴滴成立 “双节（元旦、春节）安全工作指挥部”，并表示将加大对私自加价、超员乘车等违规行为的打击力度，保障司乘权益。

航旅纵横、搜狗搜索等 24 款应用存在隐私不合规行为

据新华网报道，国家计算机病毒应急处理中心近期发现多款应用程序存在隐私不合规行为，航旅纵横、高铁管家、搜狗搜索、搜狗浏览器以及多款银行应用程序在列。

此次公布的未经用户同意收集个人隐私信息，涉嫌隐私不合规的应用包括：

深圳航空（版本 5.3.1）

遨游旅行（版本 5.6.2）

筐鲜生采购端（版本 1.2.1）

未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规的应用包括：

12306 买票（版本 2.3.11）

订票助手 12306 高铁抢票（版本 8.1.2）

抢火车票（版本 8.0.0）

高铁票务（版本 8.1.2）

高铁管家（版本 7.3.1）

铁友火车票-12306 抢票（版本 9.0.0）

飞常准（版本 4.8.1）

航旅纵横（版本 5.1.3）

东方航空（版本 7.3.13）

山航掌尚飞（版本 4.10.1）

飞行加（版本 3.4.11）

快票出行（版本 2.6.8）

12306 买火车票（版本 8.5.89）

搜狗浏览器（版本 5.25.9）

搜狗搜索（版本 7.3.5.2）

民生银行（版本 5.12）

兴业银行（版本 5.0.4）

内蒙古农信（版本 2.4.6）

内蒙古银行（版本 2.0.4）

海峡银行（版本 2.4.8）

鄂尔多斯银行（版本 3.1.0）

北京将在不动产交易、积分落户等领域推进区块链技术应用

北京市今年将大力推进以区块链为基础的信息共享制度改革，在不动产登记、一证办电、办理建筑许可、电子民生卡、房屋租赁、公证、积分落户等 20 多个领域，推进区块链技术的应用。

据报道，目前，北京市在不动产登记、企业开办等领域探索区块链技术应用已初见成效。海淀区开展不动产交易区块链应用试点，已实现国家级和市级 12 类数据共享。去年 5 月以来，应用区块链技术共办理不动产交易 1560 笔，每笔材料核验时间由 15 分钟降至 2 分钟。

最新测试版 Mac 微信已支持使用小程序

最新测试版微信已经支持在 Mac 上使用微信小程序。其聊天界面显示的小程序卡片与手机端的类似，打开后右上角同样为靶心式的关闭按钮和 “…” 选单按钮。具体使用方面，小程序支持多开，应用界面与手机端一样，均为竖屏样式，但不支持调整窗口大小。此外，每一个小程序开启后都会进驻 Dock 栏并显示对应的应用图标，但名称均为 “微信”。

实际上，Windows 版微信在去年 8 月便已开启 PC 端支持打开小程序新能力测试。简单对比一下，Mac 版微信可通过调用二维码的方式实现直接在电脑端进行支付，而 Windows 版还需要拿出手机扫二维码。两个平台版本的相同点是，小游戏均无法打开，毕竟小游戏主要依靠触摸来操作，对于使用鼠标的电脑端来说不太适合。

泄漏图确认三星的新一代旗舰手机名为 Galaxy S20

随着发布会的临近，有关三星新一代旗舰手机的传闻、泄漏图也开始多了起来。XDA Developers 日前就公布了 Galaxy S20+ 的真机照。根据泄露的手机开机界面照，该系列名称为 Galaxy S20。手机正面顶部有一个开孔，类似 Galaxy Note 10。

转到背面，可以看到手机采用的是巨大的摄像头阵列，据传包含广角镜头、超广角镜头、人像镜头和微距镜头。有趣的是，背面的标签上写着 “不许拍照” 以及 “请勿泄漏信息”，还蛮具有讽刺意味的。

三星将在 2 月 11 日举办发布会，该公司称这次发布的 Galaxy 手机将 “塑造未来十年的移动体验”。三星有可能还会推出名为 Galaxy Bloom 的折叠屏手机。