据英国太阳报报道，欧洲议会正在讨论是否要对所有新手机强制采用 “通用充电器”。

这意味着苹果可能需要让 iPhone 抛弃目前的 Lightning 接口，同时也意味着用户在购买新款 iPhone 后，可能需要把家里的线缆、有线充电座等配件也更换一遍。

这将会是 iPhone 问世 13 年来更换的第三种线缆。当然，一切的前提是，这项提案被投票表决通过。

苹果 iPhone 最初采用 30 针（30-pin）接口，2012 年改为体积较小的 Lightning，买了新手机的用户不得不更换一次线缆。

其实欧盟以前就曾呼吁在手机上使用通用充电器，但现在希望可以强制执行。欧盟认为，这项措施将可以减少电子浪费并方便消费者的生活，因为这么做将可以使接口适合所有移动电话和其他便携式设备。

目前 iPad Pro 已经和 MacBook 一样采用 USB-C 接口，报道称，如果苹果生产 USB-C 接口的 iPhone，那么为了避免为非欧盟国家创建不同的设计，苹果很可能会在全球推行。

另外，虽然欧盟的初衷是为了减少电子浪费，但实际情况可能更复杂一些。苹果针对第三方配件进行 “MFi”（Made for iPhone/iPod/iPad）认证授权，配件质量需要达到一定标准才能获得认证。2017 年，中国配件厂商品胜就因此与苹果在北京知识产权法院上针锋相对。

对用户来说，类似的概念在 Android 生态中少有出现，用户从 Android 阵营转向 iOS 后，如果介意自己之前使用的线缆不符合 MFi 标准，这些线缆恐怕依然要面临被抛弃的命运。

题图：Lucian Alexe/Unsplash