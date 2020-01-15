还记得在特斯拉电动皮卡 Cybertruck 发布会上出现的小插曲吗，看样子特斯拉根本就不惧怕这种尴尬时刻，反而将其作为卖点来营销。这家电动车公司最近上架了一件周边 T 恤，有趣之处在于，其上印着的正是发布会演示环节中被钢球砸碎的车窗玻璃破损图案。

帮你快速回忆一下：Elon Musk 在去年 11 月的发布会上，邀请斯拉设计总监 Franz von Holzhausen 上台用大锤砸车门，并从高处放下钢球砸名为 Tesla Armor Glass（特斯拉装甲玻璃）的玻璃。随后，在用钢球砸实车玻璃时，玻璃却意外破碎了，留下了一个大大的 “弹孔”。这件 T 恤上的图案就是这个略显尴尬但特斯拉却不觉得尴尬的 “弹孔”。

顺带一提，发布会后，Musk 还通过一段视频证实了 Cybertruck 车玻璃的坚固性，意在表明发布会的演示结果纯属意外。

特斯拉在官网将这件 T 恤成为 “Cybertruck Bulletproof Tee”，即 Cybertruck 防弹 T 恤，其背面还印有 Cybertruck 车窗部分图案。它的售价为 45 美元（约人民币 310 元），如果你有相中的话，现在就可以订购，不过由于中国官网没有开设周边商店，所以购买的时候需要一些技巧就是了。