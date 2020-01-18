六年创业，国内最大的 UGC 音频社区荔枝（原荔枝 FM）终于迎来了敲钟时刻。北京时间 1 月 17 日 22 点 30 分（美东时间 1 月 17 日 9 点 30 分），荔枝 (LIZI.US) 美股首次公开发行确定发行价为每股 11 美元，共发行 410 万份 ADS，首次公开募资额为 4510 万美元（未包含超额配售权部分），正式成为中国音频行业第一股。截至首日收盘，荔枝报 11.63 美元，涨幅 5.73%，市值达 5.32 亿美元。

招股书披露了荔枝的发展历程：2013 年创立后，提出 “人人都是播客”，主打音频创作工具和分享，2016 年上线语音直播，2018 年累计产生原创音频节目超过 1 亿期，AI 战略开始发力，2019 年正式布局海外和 IoT 场景。

荔枝创始人、CEO 赖奕龙在纳斯达克现场提到了对未来的期待，“我们充分相信荔枝将能够进一步通过技术赋能音频社区，创新音频产品形态并拓展新的商业模式。我们预想荔枝将成为全球化的音频社区，使得人人都可以通过音频来创造、分享并连结在一起。”

荔枝最后一轮融资为 2017 年完成的 D 轮融资，IPO 前，经纬中国为其第二大股东，持股 21.9%，晨兴资本为第三大股东，持股 21.5%，荔枝创始人赖奕龙所带领的管理层持股约 30%。

根据荔枝最新版招股书披露，2019 年前三季度，荔枝已实现营业收入 8.15 亿元，超过了 2018 年全年营业收入，其中， 2019 年第三季度荔枝收入增长明显，实现单季度净收入约 3.3 亿元，同比 2018 年第三季度，增速达到了 72%。从盈利表现来看，2019 年前三季度，荔枝毛利为 2.06 亿元，同比 2018 年前三季度的 1.62 亿元，增长了 27%。

荔枝还在招股书中透露，此次赴美上市融资资金将主要用于创新产品研发、AI 研发投入和海外市场拓展等。未来荔枝将聚焦于 AI 赋能音频社区，抓住 5G 时代的历史性机遇，充分发挥荔枝在音频互动领域的优势，并将继续探索商业模式上的突破创新。

艾瑞咨询数据显示，预计到 2023 年，中国在线音频用户规模将超 9 亿。目前音乐、游戏、在线视频的移动互联网用户渗透率已分别达到 89%、82%、74%，而在线音频市场的渗透率仅为 45.5%。由此可见，在移动互联网红利见顶的今天，在线音频是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。参照在线视频和短视频的发展轨迹，在 AI 赋能之下，音频行业从内容生产、分发到消费全产业链正处于重要的变革阶段，行业或将迎来爆发性增长期。