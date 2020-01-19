Instagram 在 2018 年 6 月推出了主打竖屏长视频的平台 IGTV，希望吸引更多 YouTube 和 Snapchat 等平台上的内容创作者。但时至今日，Instagram 似乎承认 IGTV 这个产品或多或少有点失利。

现在，Instagram 开始从其主应用首页移除惹人烦的橙色 IGTV 按钮。Facebook 的一位发言人表示，“随着我们继续致力于让用户更容易创作和发现 IGTV 内容，我们了解到大多数人正在通过瀑布流、发现页中的 IGTV 频道、创作者个人资料页面和独立应用来查找 IGTV 内容。很少有人会点击 Instagram 应用程序首页右上角的 IGTV 图标来进入。我们一直致力于使 Instagram 尽可能简单，因此，我们将根据这些经验教训和社区反馈移除此图标。”

据 TechCrunch 指出，Instagram 创作者仍然缺少一种直接通过 IGTV 视频获利的开放方式。这些创作者无法像在 YouTube 或 Facebook Watch 上那样获得广告收益分成。Facebook 和 Instagram 向 IGTV 创作者提供的唯一资金支持是为少数网红或公众人物提供制作费用报销。

另一方面，可以看到 IGTV 的前 20 流行视频，浏览量均低于 20 万，这相比 IGTV 的一大竞争者 TikTok 动辄几百万的视频浏览量差得可是相当多啊。IGTV 与 YouTube、TikTok 相比，一是缺少获利方式，二是视频点击量太低，这也难怪有创作者会犹豫是否应该继续为该平台制作内容。Instagram 在应用首页拿掉引人注目的橘色 IGTV 图标的做法，这么看来似乎就比较好理解了。