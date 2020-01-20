1 月 20 日消息，每日互动「个推大数据」日前推出《2019 年度安卓智能手机报告》，从市场概况、用户换机行为、用户画像等角度对 2019 全年主要安卓手机品牌进行洞察。

动点科技截取了报告中的部分观察：2019 年，华为手机不仅市占率全行业领跑，还抓住了 5G 手机的风口；OV 手机紧紧抓住 95 后、00 后年轻人群，市场布局稳扎稳打；小米 9 Pro 入围最受欢迎 5G 手机机型 TOP5；三星在 5G 手机市场表现不错，提前抢占住市场份额。

华为市占率稳步提升，领跑 2019 国内手机市场

2019 全年华为存量市占率 25.5%，排名第一；OPPO 存量市占率为 21.2%，排名第二；vivo 存量市占率 19.6%，排名第三。总体来看，华为、OPPO、vivo 占据了国内安卓手机市场超过半数的席位，三足鼎立的格局没有太大变化。

从分季度存量市占率变化趋势来看，华为是唯一保持持续增长的手机品牌，OPPO、vivo、小米的市占率相对平稳。

2019 全年华为增量市占率 27.4%，排名第一；vivo 增量市占率 23.4%，排名第二；OPPO 增量市占率为 22.0%，排名第三。

从分季度增量市占率变化来看，华为表现突出，每个季度的增幅都超过 2%，增长动能强劲；OPPO、vivo 的新增市占率整体保持相对平稳；小米在今年前三季度新增市占率持续上升，但在四季度出现回落。

5G 手机版图持续扩张，华为飞在 “风口” 上

2019 年 8 月 5G 手机正式进入市场，截至 2019 年年末，市面上在售的 5G 手机品牌已经增至 6 家，在售机型达 15 个。根据工信部披露的信息，我国去年 5G 手机出货量超过 1377 万部。华为 5G 手机市占率为 77.4%，排名第一，占据绝对优势；vivo5G 手机市占率为 12.6%，排名第二；小米 5G 手机市占率为 6.0%，排名第三。

从 5G 手机机型分布上看，华为 Mate30 Pro 是目前最受欢迎 5G 手机机型，占比达 39.8%；华为 Mate30 5G 版占比达 28.8%，排名第二；vivo 旗下主打年轻人品牌的 IQOO Pro 5G 版占比达 7.2%，排名第三。

总体来看，华为成为在 5G 风口上飞翔的 “王者”，不仅市占率最高，旗下在 2019 年内上市的 5G 手机机型多达 5 种，也最为丰富。

下沉市场仍将成为竞争焦点

华为手机用户在各等级城市中的占比都处于领先位置，尤其是在一线、新一线、二线城市占比分别为 36.4%、33.1% 和 31.1%，显示出华为手机在这些城市里有着超强品牌影响力。从品牌占比变化来看，下沉市场仍然有较大空间，将会成为大品牌的竞争焦点，而目前华为、OPPO、vivo 三大品牌的占比差距不大，竞争呈现焦灼状态。

2019 年，中国智能手机市场整体发展放缓，手机厂商们的竞争也将越来越激烈。从数据上来看，华为当得起 “国货第一手机品牌” 的称号，无论是存量市占率还是增量市占率都处在领跑位置；在下沉市场中，OV 手机守住了自己的山头；在 5G 手机新战场中，头部品牌都已经下场试水，华为站上了 “风口”。2020 年，无论是 “下沉市场” 还是 “5G” 概念都将会在中国智能手机市场上掀起新的风潮，我们期待手机厂商们会有更精彩的表现。

说明：取数时间为 2019.12.31