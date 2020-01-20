时光荏苒，十年在朝夕之间转瞬即逝。时间改变我们的同时，人类何尝不也在改变着时代。蒸汽机带来工业时代，计算机带来互联网时代，现在我们也经历着人工智能带来的智能时代。

人类总是想利用发明来不断颠覆时代，突破认知，我们也在迭起的浪潮中，看到一个个的可能性。十年前，我们不曾想过有一天汽车可以自动充电，智能导航，自动驾驶；也不曾想过万物皆可共享，不论是汽车、自行车还是房子甚至衣服；也预料不到我们可以跟家居对话，发号施令；或者足不出户，借助一副眼镜就可以身临其境环游世界……

而这些都是在近十年中实现的，这些划时代的创新产物值得记录。今天，我们细数几款十年间颠覆性的创新硬件产品。

苹果 IPHONE 4 智能手机

2010 年 6 月 8 日凌晨 1 点，乔布斯在苹果全球开发者大会上发布了苹果第四代手机 iPhone 4。当时被外界评为年度最漂亮的苹果手机和最佳设计，iPhone4/4Ｓ系列金属机身和完美的对称设计，流畅的用户体验，出色的屏幕让苹果受到全球手机用户的追捧，在全球掀起了排队抢购热潮，“卖肾换 iphone” 的传言也是从那时开始。

iPhone 4 的出现使开启了全球手机行业从功能机转入到智能手机的换代。iPhone 4 拥有第一个视网膜显示屏，自此之后智能手机领域开始大讲特讲 PPi（像素密度）。iPhone4 出现的另外一个意义在于自它之后手机领域开始流行电容屏，电阻屏正式被淘汰。苹果操作系统获得了运行后台任务的能力，并首次被正式命名为 “iOS”。内置的 A4 芯片是苹果设计的第一个手机处理器，开启了苹果公司长达十年的处理器霸主地位。

亚马逊智能音箱 Echo

2014 年 11 月，亚马逊推出了一款全新概念的智能音箱：Echo，这款产品最大的亮点是将智能语音交互技术植入到传统音箱中，从而赋予了音箱人工智能的属性。

如今智能音箱成为巨头兵家必争之地的主要原因：智能音箱很可能成为万物互联时代的关键入口。目前，Amazon Echo 可控制的智能家居种类包括灯光、开关、门窗等，可控制的硬件品牌多达 2000 家，设备数量多达 12000 种。Amazon Echo 不仅开拓了智能家居这一领域的疆土，也处于先驱者的领导羊位置。

特斯拉 MODEL S

2012 年，一家名为特斯拉的小众汽车制造商发布了一款电动轿车 Model S，竞争对手直指宝马五系。当时人人嘲笑其不自量力，不想不到十年间，特斯拉市值达到 946.03 亿美元，成为史上市值最高的公司。

Model S 不是历史中的第一辆电动汽车，但它似乎是一辆扭转乾坤的电动汽车。它不仅改变了特斯拉的命运，也给整个汽车行业带来了近乎颠覆性的改变。如今，各大汽车厂商加入电动汽车的研发量产中，与这辆车的面试不无关系。如今，Model S 已经被更简约、更实惠的 Model 3 取代，成为 “最重要的电动汽车”，但它也要感谢 Model S 让这一切成为可能。

苹果无线耳机 AirPods

2016 年，苹果的秋季发布会上，iPhone 7 本身没带来多大惊喜，但伴随它发布的小玩意引起了各界的关注——苹果的第一款无线耳机 Airpods。

Airpods 内置红外传感器能够自动识别耳机是否在耳朵当中进行自动播放，通过双击可以控制 Siri 控制。续航 5 小时，双击耳机开启 Siri，充电盒支持 24 小时续航，开机 iPhone 便可自动识别。强大的功能引起人们的好奇和购买欲，开售的几个月间一货难求。这证明苹果成功的进入了佩戴硬件领域，其最近又推出了新款降噪功能 Airpods pro。在过去几年里，Jabra、索尼等公司已经生产出了可与 AirPods 相媲美的产品，但对于持有 iphone 的果粉来说，Airpods 仍是默认无线耳机。

任天堂 Switch（Nintendo Switch）

2017 年 3 月，电子游戏业三巨头之一任天堂发布了集家用机、掌机一体化设计的 Nintendo Switch，简称 NS，支持 1920*1080 电视输出和 1280*720 掌上输出。

NS 自 2017 年 3 月上市以来，仅用 9 个月就卖出超过 1400 万台，超过 WiiU 1350 万台的累积总销量。任天堂又推出了一系列热门游戏，包括《Pokemon Sword and Shield》、《Super Smash Bros. Ultimate》和《Super Mario Odyssey》。截至 2018 年 12 月，主机 3227 万台，游戏 1 亿 6 千 361 万份。在《时代》2017 十大数码产品中，NS 力压 iPhone X 登顶。

苹果智能手表 APPLE WATCH SERIES 3

2017 年 9 月 13 日凌晨，苹果在美国召开了 iPhone10 周年发布会，发布会的首个产品是 Apple Watch Series 3。苹果表官方宣称年增长率 50%，苹果已经超越了劳力士，成为了世界最大的 “手表厂”，获得了 97% 的用户满意度。2017 年苹果已经是全球第二代智能手表厂商。谷歌 Android Wear 操作系统阵营没有可以与之抗衡的产品。

外界对 Apple Watch Series 3 的评价褒贬不一，但它的出现还是让世界对智能手表有了新的认识，同时标志着苹果获得了 “手表厂” 的标签。

大疆幻影（Phantom）无人机

2013 年初，位于中国深圳的一家无人公司大疆推出了一款售价高达 1000 美元的 Phantom 四旋翼飞行器，它通常配备了用于业余电影制作或摄影的 GoPro 相机，用于在空中飞行拍摄。Phantom 2 于 2013 年 12 月发布。升级包括自动返回，提高飞行速度，增加飞行时间和可控范围，增加电池容量，智能手机，平板电脑甚至一些智能眼镜兼容性。2013 大疆的年度销售额达到 1.30 亿美元，是 2012 年销售额的三倍以上。

如今，大疆的无人机越来越小，功能也越来越强大，但我们都记得 2013 年大疆幻影系列面世时候的风采。

谷歌眼镜（Google Project Glass）

2012 年 4 月，谷歌发布的一款 “拓展现实（AR）” 眼镜 Google Project Glass，它集智能手机、GPS、相机于一身，在用户眼前展现实时信息，只要眨眨眼就能拍照上传、收发短信、查询天气路况等操作。用户无需动手便可上网冲浪或者处理文字信息和电子邮件，同时，戴上这款眼镜，用户可以用自己的声音控制拍照、视频通话和辨明方向。

尽管在 2015 年，谷歌宣布暂停这款眼镜的研发和销售，但其在当时带来轰动和影响不可小觑。它是谷歌首次尝试摄影，这对后来智能手机和相机都有深远的影响。

亚马逊 Kindle paperwhite

2013 年 9 月 4 日消息，亚马逊正式宣布推出全新 Kindle Paperwhite 电子书新款 Kindle Paperwhite 定价 119 美元（有广告）和 139 美元，据亚马逊的描述，新款 Kindle Paperwhite 的处理器要快 25%，改善屏幕高对比显示，更长的电池续航。

Paperwhite 增加了几个关键功能: 一个集成的灯，一个高分辨率显示屏，让文本看起来几乎像纸和墨水一样清晰。经过升级，Paperwhite 终于实现了亚马逊多年来对 Kindle 的承诺: 一款不仅和真正的书一样好，而且在某些方面更好的电子阅读器。

谷歌 Chromecas

2013 年 7 月 25 日，谷歌发布的全新连接设备 Chromecas。该设备运行简化版 Chrome 操作系统，可以插在电视 HDMI 接口上。在同一 WiFi 环境下，用户通过 Chromecast 能将手机或平板上播放的 Youtube 视频推送到电视上，成本仅为 35 美元。

Chromecast 问世之后，打破了电脑、手机、电视之间的隔绝，将其插入电视机的 HDMI 接口，便可以把电脑或其他设备上的流媒体内容无线传送到电视上。尽管现在电视机也能够联网，手机可以投屏，但在当时 Chromecast 作为一个廉价便捷的小工具非常具有代表性。

注：此硬件产品排名为不完全排名且不分先后，欢迎补充。