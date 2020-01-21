移动归因和营销分析平台 AppsFlyer 今日宣布获得由泛大西洋资本集团（General Atlantic）领投的 2.1 亿美元 D 轮融资。泛大西洋资本集团执行董事 Alex Crisses 与联席总裁兼全球科技负责人 Anton Levy 同时加入 AppsFlyer 董事会。AppsFlyer 的估值达到了 16 亿美元。

现有投资方 Qumra Capital、Goldman Sachs Growth、DTCP（Deutsche Telekom Capital Partners）等也参与了此轮融资。

AppsFlyer 于三年前完成 C 轮融资。本轮融资使其累计融资规模增至 2.94 亿美元。经过这三年的发展，AppsFlyer 团队规模扩展至四倍，员工人数达到 850 人，并分布于全球 18 个办公室。AppsFlyer 年度经常性收入（ARR）实现了 5 倍的增长， 2019 年超过了 1.5 亿美元。在此前的五年中，AppsFlyer 的年度经常性收入从一百万美元增至一亿美元。

“新一轮融资让我们加倍努力实现使命，为市场营销人员赋能，帮助他们利用营销工具加速成功，作出准确、明智的战略性决策，同时驱动营销创新、提升行业透明度。” AppsFlyer 联合创始人兼 CEO Oren Kaniel 表示。

AppsFlyer 已经与沃尔玛、耐克、HBO、腾讯和 NBC Universal 等 12000 多家品牌客户合作，接入了包括 Facebook、Google、Apple Search Ads、Salesforce、Adobe 等在内的 5000 多家技术合作伙伴组成的生态系统。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。