现在保密这件事已经变得越来越困难了，这使得消费者从产品宣发层面获得的惊喜感愈来愈少。好吧，今天的最新传闻来自 Macotakara（via 9to5mac），他们向我们透露了一些有关 iPhone 12 系列设计方面的情报。

据报道，iPhone 12 系列可能与 iPhone 11 具有 “相同的外壳设计”，唯一的区别在于相机阵列。这与郭明錤之前的预测矛盾，他曾预测称 iPhone 12 将采用类似 iPhone 4 棱角分明的设计。

Macotakara 还提到，5.4 英寸 iPhone 12 机型的高度将 “介于 iPhone SE 和 iPhone 8 之间”，而 6.1 英寸机型将介于 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 之间，6.7 英寸的 iPhone 12 将 “比 iPhone 11 Pro Max 略高”。

厚度方面，据称 6.7 英寸 iPhone 12 厚 7.4 毫米，比 iPhone 11 Pro Max 的 8.1 毫米要薄得多。报道还指出，6.7 英寸 iPhone 12 将配备 “传感器比 iPhone 11 Pro Max 的后置摄像头更大” 的相机系统。

根据之前的各传闻，苹果今年可能会发布以下手机产品：