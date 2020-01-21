UCloud 在上交所科创板挂牌上市

中国云计算服务商 UCloud（优刻得科技股份有限公司）正式在上交所科创板挂牌上市，成为中国云计算第一股、中国 A 股市场第一家同股不同权的上市公司。UCloud 股票简称为 “优刻得”，股票代码为 688158。

UCloud 发行价 33.23 元，开盘价为 72 元。开市后，瞬时达到 73.18 元，涨幅 120.22%。

UCloud 董事长兼首席执行官季昕华在上市致辞中表示，UCloud 将始终坚持 “客户为先”，聚焦通过创新技术开发和规模产品应用，来满足并超越客户需求，用云计算帮助更多梦想者推动社会进步。

三星将投资 5 亿美元在印度设立智能手机屏幕工厂

曾一度领导印度智能手机市场的三星将向其印度业务投资 5 亿美元，在新德里郊区设立一家屏幕工厂。

三星本月初向当地监管机构提交的文件披露了这项投资计划。这家韩国巨头表示，工厂将生产用于智能手机以及其他电子设备的显示屏。三星在文件中透露，其已从印度工业发展区诺伊达（Noida）现有工厂中为新工厂分配了一些土地面积。

腾讯游戏正联合黑鲨科技研发游戏手机

腾讯游戏将与黑鲨科技联合研发游戏手机。腾讯游戏昨天早些时候宣布，其正式与黑鲨科技在游戏手机领域合作，就软件及硬件层面的游戏功能创新展开探索，为用户 “提供更多元化的游戏体验”。

腾讯游戏和黑鲨科技没有公布合作的相关细节。目前尚不清楚两家公司会在何时推出联合研发的游戏手机。

黑鲨目前拥有黑鲨游戏手机 2 Pro、黑鲨游戏手机 Helo 等游戏手机产品，以及黑鲨双翼手柄等配件。

三星任命卢泰文为公司智能手机业务主管

三星电子已任命总裁卢泰文（Roe Tae-moon）为新任智能手机业务主管。卢泰文接替了前移动业务首席主管 DJ Koh 的职位，后者将继续领导三星的 IT 和移动通信（IM）部门，包括移动设备和网络设备。

卢泰文于 1997 年加入三星，一直是 Galaxy 设备产品线研发的关键人物。路透社称，他通过将更多手机业务外包给其他公司以削减成本，从而更好地与华为等中国手机制造商竞争。

华为将使用荷兰地图公司 TomTom 的产品来填补无法用 Google 服务的空白

荷兰导航和数字地图公司 TomTom 已经与华为达成合作协议，让后者可以基于前者的地图、交通服务和导航服务为其智能手机开发应用程序。如此一来，华为手机在海外的地图服务就有着落了。

TomTom 的一名发言人表示，交易实际上已在前段时间完成，只是并未第一时间公布而已。但该发言人拒绝提供合作协议的更多细节。