一个人的孤独到底有多惨？

低阶版购物、逛街，中阶版观影、撸串。别说自己不在乎，恐怕连自拍杆都知道美丽景致和你的超大脸盘一个画面根本就框不满。这时候 “社恐” 的你需要的不是拍照的另一半！而是一款性能优越的全景相机来缓解你的尴尬。

今天我们就带上 GoPro 推出的二代的全景相机 GoPro Max 来到了被誉为世界上最快乐的地方——迪士尼乐园。来一场关于止战孤单的全景相机大挑战。

如果说旅行拍照是为了记录当下，那么全景相机存在的意义更在于帮你把瞬间的感受、立体全面的打包带回家。继 2017 年推首款全景相机 Fusion 之后，老牌运动相机厂商 GoPro 时隔 2 年再度杀回了全景相机领域，推出了新品 GoPro Max。

首先简述本次 GoPro Max 在外观设计和基础功能上的升级与亮点。

外观机体延续了深色外衣， 类肤的外壳材质在手部触感上也更为贴合。整体外形尺寸近于方形、机身的前后两面分别配置了两个突出的球状的摄像头，43 毫米触摸屏方便用户在取景构图和功能参数上的观看和调节需求。作为一款全景相机，GoPro Max 共安排上了六个音频采集点、以达到匹配全景画面的立体声声效果。

而本次外观升级上最赞誉之处便是相机底部的 “折叠接头”，不同于前几代 HERO 相机需要外部框架夹持机体才能完成配件的组接。“折叠接头” 让相机直接与配件进行固定。简化操作、更压缩了器材的大小。为了便于收纳，“折叠接头” 底部还专门设计了磁力吸附点。该功能在同步推出的 GoPro HERO 8 上也有相应体现。

想要完成游乐园中孤独的自拍，面对的第一个挑战在于画面的 “防抖稳定”。一直以来如何进一步提升画面防抖的效果、都是硬件厂商不得不发力角逐的一个重点。DJI（大疆）的 Rocksteady、Insta360（影石）的 FlowState，而本次 GOPRO 更是将自家传统的 HyperSmooth 稳定防抖功在 MAX 相机上能升级为 Max HyperSmooth。由于全景相机的不同于传统平面相机可以加装辅助的稳定器材，所以相机自身防抖功能的好坏就直接影响到了成片质量。在实际使用的过程中，无论是处于高速运转状态的过山车之上，还是人潮涌动的夜间蹦迪现场、甚至是追赶巡游花车时高频步速下的快速走动。本次 Max HyperSmooth 的防抖功能都不算令人失望。

双向镜头、前置彩屏、超级防抖，GoPro Max 新增的功能不但充盈了营销上卖点。更让消费者看到了传统运动相机领域的残酷的竞争与火热的厮杀。尤其是近期全景相机起家的 Insta360 也在 CES（美国消费电子展）上推出了全新的多镜头防抖运动相机——ONE R。不同摄录功能间的破壁融合更为消费者提供了拍摄和玩法上的可能，那么新的问题来了，“手持全景相机的我到底该怎么拍？”

全景相机能够有效化解社恐的你、无人协助拍照时的尴尬窘境。但是你真的成功打开了全景的拍摄模式吗？

首先是自拍杆的 “隐藏问题 “。当前市场上的全景相机均是通过后期画面的拼接从而达到 “抹除自拍杆” 的全景画面。所以当拍摄者手持全景相机时，需要保持握持相机状态下，相机本体与握持端的垂直状态，不然会造成自拍杆隐藏不成功的情况发生。同时在实际拍摄过程中，一边走动一边转圈的拍摄方式、在阴天等光线状态不好时，影像在后期处理上会有一定的画面拼接产生的 “分割感”。

在全景功能所特有的 “小行星” 视角状态中，若是想要将被拍摄者与所处环境完全交代清楚，就需要将全景相机略高于被摄者的头部的位置，否则在后期时、全景相机的视角畸变、会使你本来就很宽的脸盘彻底夸张变形。很多时候用户在使用时、会感觉影像中的自己彷若是一个行走于星球地表上的 “霍比特人”。如果出现这个情况、那说明你在前期打开的方式还是有些欠妥。不同于平面的运动相机拍摄技巧，全景相机的沉浸感的实现、更在于要找准 “参照物”。像游乐园中的气球、泡泡、人造雪等漂浮类的元素都能够为影像的画面张力提供可能，而抛升到高点的过山车、出入景观门檐、穿梭于熙熙攘攘的人群同样可以为你的 “终极大片儿” 加上一分。 即便是只有一个人、画面上看起来也毫不孤单。

最值得一提的便是 GoPro Max 的 “一机两用”。除了全景功能的拍摄外，在 “延时拍摄”、“摄影” 和 “摄像” 模式状态下，只需要切换屏幕左下侧的球状图标，GoPro Max 便可以在全景相机和常规的 HERO 平面相机模式之间自由切换。而 GoPro 的稳定功能是基于画面裁切来实现的后期防抖，搭载于 MAX 机身的 HERO 模式借助 180 度的拍摄视角获得更大裁切空间，所以在防抖上也有着更强大的表现。同时本次 HERO 模式下，可以通过数码镜头选择 “宽视野”、“线性视野”、“窄视野”、和 “Max SuperView ” 获得不同的景别体验。但是在拍摄模式下、四种视野景别镜头以及前后镜头的是无法完成切换的，所以在使用上还是有些不方便之处。

但 HERO 摄像模式和 Max 全景模式并存的最大的好处在于，不是所有的影像都一定要拍成全景格式。毕竟拍摄两分钟、后期可能不止两小时。

2017 年面对越来越多中小企业在全景影像上的拍摄需求，GoPro 的首款全景相机 Fusion 更多的是面向企业级用户，但是这次的 GoPro Max 却将受众瞄准了 C 端 的普通玩家。相比于传统运动相机只需单手触动开关的使用门槛，全景相机想要输出完美的影像，对于业余的小白玩家来说，在后期方面还是有一定的上手成本的。当前 GoPro Max 为满足不同的玩家的后期需求上，提供了三种解决方案。

借助手机商城上官方的 GoPro APP 应用。 PC 端的 GoPro player 软件、在 pc 端口进行编辑操作。 搭载官方提供的插件，在 PC 端专业后期剪辑软件中进行编辑操作。

GoPro Max 在全景视频模式 5.6k 下仅有 24 帧和 30 帧的切换选择，而 HERO 视频模式的 1080p 和 1440p 档位下最高仅支持 60 帧率的选项。5.6k 的高帧分辨率固然能为影像素材的细节捕捉和后期的再加工提供足够的空间，但是 HERO 视频模式在视频拍摄格式上的选择还是略显局促。同时 5.6k 也对影像素材的容量以及电脑性能的配置提出一定的要求。以处理一段 2 分 17 秒 的全景视频素材为例，原始 360 全景格式的素材占据 1.14G，从桌面端的 GoPro player 以 h.264 的格式导出后仍有 1.37GB，导出渲染时间约为 11 分钟。当然对于想要在手机端快速出片的普通玩家而言，官方也提供了从拍摄到编辑再到分享的一站式使用平台——手机端 GoPro 应用。

在使用 MAX 拍摄完成后，除了 360 格式的原始的影像素材外，还会夹带生成两个后缀为 “lrv” 和 “thm” 的文件。“lrv”（low resolution video）和 “thm”（thumbnail）实际上是预览格式的视频和图片文件，当用户通过手机端对全景素材进行后期操作时，实际上是对小格式的代理文件进行操作，当确定输出时候再关联到源文件。不同于全景相机起家的 Insta360 众多的 APP 应用、集成众多硬件版本的 GoPro 手机应用，拍摄、剪辑、发布一站式的流畅体验还是值得夸赞的。

伴随着当下 “单身一族” 的壮大，全景相机虽不是在迎合 “单身经济” 逻辑下的使用需求。但是全景相机在使用方式和成片效果上的确能够为那些想要强调个性表达和独立制作的 vlogger 提供了一种新的可能。市场的需求催生了新的功能和硬件升级。从最初定位面向企业端，到如今的 “一机三用”，GoPro 也在市场中不断的探索。如果说 2019 年无人机厂商大疆推出的首款运动相机 OsmoAction 是对 GoPro 一次正面交锋、那么 2020 开年之际，全景相机厂商 Insta360 影石 发布多镜头防抖运动相机 ONE R 似乎也是将枪炮对准了 GoPro。

至于接下来的运动相机市场战况又将如何，让我们备好瓜，准备开吃！