据彭博社报道，苹果将从 2 月开始生产平价版 iPhone，台湾富士康、和硕、纬创负责生产，预计最早 3 月正式发布。

新款平价版 iPhone 将与 iPhone 8 采用类似设计，配有 4.7 英寸 LCD 屏幕，边框较厚，支持 Touch ID，没有 Face ID，主镜头为单摄，不过芯片将搭载与 iPhone 11 相同的 A13，并采用 3GB RAM。

此前有传言称新款平价版 iPhone 将被命名为 “iPhone SE 2”，不过现在也有人猜测，苹果可能将它称为 “iPhone 9”，也就是介于 iPhone 8 和 iPhone X 之间。

在这之前还有消息称，苹果今年秋季将发布 4 款 iPhone 12 系列，5.4 英寸 iPhone 12 机型的高度将 “介于 iPhone SE 和 iPhone 8 之间”，而 6.1 英寸机型将介于 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro Max 之间，6.7 英寸的 iPhone 12 将 “比 iPhone 11 Pro Max 略高”。

此外，报道称，iPhone 12 系列可能与 iPhone 11 具有 “相同的外壳设计”，唯一的区别在于相机阵列。这与郭明錤之前的预测矛盾，他曾预测称 iPhone 12 将采用类似 iPhone 4 棱角分明的设计。