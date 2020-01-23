年关将至，年终奖又成了社交网络上的热门话题。几家欢乐几家愁，有人拿年终奖在朋友圈炫耀，也有人默默担忧今年的年终奖会不会落空。

实际上，年终奖是企业的 “可选项”，法律并没有强制规定企业必须向员工发年终奖。不过，年终奖的丰厚程度或许可以看做是企业过去一年经济效益的风向标，从中可以一窥公司的格局、行业的兴衰。那么，各大互联网公司年终奖又玩出了什么新花样？

阿里巴巴

暖心福利 “植发套餐”；3-6 个月薪资

据了解，2019 年阿里巴巴给员工发了 “植发套餐” 作为阿里巴巴杭州总部的员工迎来了一大年终福利——植发套餐，凭员工卡即可进行毛囊检测。程序员确实是脱发的主力人群，阿里的这个年终福利可以说很贴心了。

另外，根据脉脉平台上的消息，阿里的年终奖一般有 3-6 个月薪资，分为年底双薪 + 大红包 + 年终奖 + 股权奖励。春节前发放的叫做 “13 薪”，也就是每人至少多发一个月的月薪，真正的年终奖和股权奖励，在第二年的 4 月份开始发放。年终奖根据公司 KPI 和个人 KPI 综合打分。

腾讯

一人一台 “纪念版”iphone 11 pro(256GB)；奖金 2 个亿，人均奖金 20 万

每年腾讯各部门的年终奖都会成为大新闻。

腾讯云的 2019 年终奖是一人发一台 “纪念版”iphone 11 pro(256GB)，这项举措被称为 “阳光普照奖”，获奖人员超过 8000 人。纪念版手机边框刻有 “腾讯云百亿纪念” 字样，即便如此，还是有员工把奖品挂上了二手交易平台。

腾讯云方面回应称：“腾讯云在第三季度内实现年度收入成功突破 100 亿元，今年公司特别授予腾讯云团队及 TEG 兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。”

另外，这只是提前发的纪念礼，年终奖不止一个苹果手机。

近日还有腾讯员工爆料，微信支付团队拿到 2019 年公司创始人奖，奖金 2 个亿，人均奖金 20 万，这还不包括年终奖，年终奖 10 个月起。

根据脉脉平台上的消息，腾讯正常部门能拿到 3-6 个月薪资的年终奖，业绩好的部门甚至可以拿到 24-48 个月的工资作为年终奖。其中，微信、王者荣耀部门的年终奖最低 6 个月以上，但是其他团队的福利平平无奇。腾讯内部还有最佳部门评选，根据各部门的盈利及业绩发放年终奖。

京东

京东零售拿 14 亿元奖金激励优秀员工

1 月 12 日，京东零售集团 CEO 徐雷在京东零售表彰大会上表示，将投入 14 亿元奖金用于激励优秀员工。

此外，京东零售 2020 年的加薪资源还将持续高投入，并向绩优及高潜人才大力倾斜。加薪比例将达到行业平均水平的 2 倍，其中，年轻人才的加薪比例更将达到行业平均水平的 3 倍。

诱人的激励措施之下，是京东零售下一阶段的目标，徐雷表示：“未来三年，希望在下沉新兴市场再造一个京东零售；在 2020 年实现有质量的加速增长。”

另外，京东的年终奖是以 1-2 个月工资+抽奖的形式发放，年会现场抽取百万现金作为年终奖补充，其中包括：13 个月 -14 个月工资、50 个 2W 现金、100 台 最新 iPhone 手机、200 个 iPad mini4、200 个大金空气净化器等奖品。

华为

阳光普照奖+20 亿奖金

众所周知，华为基本上全员持股，以狼性文化著称的华为盛行加班文化，不过，年终奖回馈员工也毫不手软。

2019 年 11 月，在职场社交平台上，华为发放 20 亿奖金的消息引发网友实名羡慕，华为员工透露，华为将给员工发放两份特别奖金：1. 人人有份的阳光普照奖（一个月工资），11 月发放；2. 对参与国产组件切换的人员发放 20 亿元奖金，参与员工有 9 万多，人均奖金约 2 万元。

虎嗅从公开资料了解到，华为 20 亿奖金或将最终发给国产组件切换的相关团队，主要是替代美国进口部件的部门，比如海思、采购、鲲鹏等，预计 12 月发放完成。

华为 20 亿奖金犒赏应对美国打击遏制做出贡献的员工，无疑鼓舞了全体员工的士气，让他们更有信心应对未来更加有挑战的形势。

陌陌

人手一部顶配 iPhone 11 256G

近日，有陌陌员工晒出内部年底福利的邮件：公司为 2019 年 12 月 31 日前在职的正式员工每人准备了一份礼品，礼品为 iPhone 11 256G，颜色随机。据悉，在每年的互联网公司年底福利盘点中，陌陌都是最土豪之一，曾在年会发放了高达数千万元奖金，仅阳光普照大奖就每个人 25000 现金。

字节跳动

1-6 个月工资

根据员工入职时间的长短，年终奖为 1-6 个月的薪水，大部分人能拿到 2-3 个月工资。绩效 E 可以拿 7 个月奖金，产品经理的年终奖通常都是 6 个月。

小米 2-3 个月工资

小米的年终奖一般发 2-3 个月，部门绩效比较好的能发到 5 个月薪资。

此外可能每人一部小米最新手机。

年会奖品：体重秤、路由器 mini 、行李箱、净水器、平衡车、60 寸电视套装

美团 1 个月工资

从往年看，美团的年终奖为 1 个月的薪资，但在每个季度都会有 1/3 月薪的奖金。

拼多多 4 个月工资

拼多多 4 个月的奖金是笔不小的金额，因为拼多多的薪资在业内算是比较高的。

网易、搜狐 没有年终奖，都是季度奖

网易、搜狐没有年终奖，都是季度奖，根据部门绩效发季度奖金。

滴滴 平均 2-4 个月工资

滴滴的年终奖最高可以拿到 10 个月工资。绩效分为 S、A、B、C、D 五个级别，分别对应的年终奖是 10 个月、6 个月、4 个月、2 个月、1 个月工资。大部分人拿的是 B 和 C。

科大讯飞 大部分有 3 个月工资

科大讯飞的年终奖按照年度绩效划分，A 六个月，B 三个月，C 两个月，D 没有。一般员工的年度绩效是 B 和 C，也就是能拿到 2~3 个月年终奖。

携程 1~3 个月工资

大部分员工能拿到 3 个月工资、有些拿到 1 个月工资的年终奖。

百度

约 2 个月工资

百度的年终奖主要包括奖金、加薪、股权激励。根据年终评分而定，打分区间是 1-5，1 分最高。平均员工都可以拿到 3 分，年终奖约为 2 个月工资。

年终奖有多有少，都是对员工一年辛苦工作的犒劳，也彰显了公司对待人才的方式，根据业绩合理发放的年终奖是对员工价值最大的尊重和最好的回报。对于中国人来说，年终奖也是一件特别有仪式感的事，年末年终奖的丰厚程度决定了春节回家过年发红包的厚度。

最后祝大家都能拿到满意的年终奖~