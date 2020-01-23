小李所在公司 19 年效益不错，老板一高兴年会的时候几乎给每位员工发了一部华为 mate30。不过小李今年刚入手了 iphone 11 pro，看着价值不菲的华为手机，又看看支付宝余额，他果断地打开了闲鱼。

“比官网价格低五百块，再配上年会描述的文字和照片，增加信任感，很好出的。” 小李说，果然不出三天，他就将年会奖品变现成了 “年终奖”。这么做的当然不止小李一人，普遍到催生出了新晋成语 “十动然鱼”：员工抽中了公司的年会奖品，十分激动，然后当场挂上了闲鱼。

年会年年有，今年闲鱼尤其多。根据闲鱼发布的《闲鱼年会经济数据》显示，截至目前，闲鱼上发布的年会奖品数量相较于去年增长了 108%，“年会奖品” 这一关键词被用户搜索超过百万次。2020 年转让年会奖品的卖家分布最多的五个城市依次为上海、北京、深圳、广州、杭州。转让频次最高的三类奖品依次是礼服晚装、手机以及蓝牙耳机。其中，蓝牙耳机的成交率达 78%。纵观各种年会奖品的转手速度，最容易转手的依然是手机、其次是智能手表、平板电脑、吸尘器和蓝牙耳机。价格合理的话，基本上三天内就可以成功转卖。而相对比较难出手的是念佛机、汽车机油、USB 暖手垫、咖啡机等奖品。

年会奖品和等额现金你会选择哪一个？小李说，如果是不需要的东西，当然是现金更加好，如果是需要的东西也省的自己购买。比如说，同事抽奖中的戴森吸尘器，他就挺眼红的。

在记者的询问中，大多数员工会选择等额的现金来代替年会奖品。但对于公司来说或组织者来说，她们宁愿花费心思来购买奖品作为福利。“年会本身就是来联络同事之间的感情，游戏得奖品或抽奖更加有利于团队合作交流，再说直接发钱也挺俗的。” 一家创业公司的 HR 说道。对于公司采购而言, 选择什么样的产品作为年会奖品、给员工一份新年礼物, 品牌影响力、产品普适性、口碑美誉度是其主要考虑的因素, 即所谓叫得出名字、抗得下需求、撑得起赞美。

闲鱼上的年会奖品就像是大众认可电子品牌一览表，最受欢迎的蓝牙耳机上榜的品牌有：华为 freebuds 2 PRO 高配版、beats solo3、苹果 AirPods2 无线蓝牙耳机、红米 AirDots 真无线蓝牙耳机等在内，价格低于市场价格。数据显示，除了来自北京的玩家最喜欢淘换手机、海外买家最喜欢下单蓝牙耳机，其他地区省份的用户最喜欢购买的都是礼服晚装和连衣裙。除了上述热门商品外，在闲鱼还有大量阳光普照奖也被分享出来，如刮刮乐、免裁券等，此外普通公司的阳光普照奖为公司几年保温杯+充电宝，土豪公司的阳光普照奖为定制 iPhone 11 pro 256G。

除了在闲鱼交易年会奖品，也有人在把闲鱼变成年会的解决方案。大到策划案，小到演讲词和表演道具，海量年会解决方案在年会上被交易，同时加入许多意趣飞扬的工具。

爱情公寓里的张伟告诉我们闲鱼有省钱三宝：舔狗、分手、老婆不让。现在热爱电子产品的朋友们又多了一条 “年会奖品”，就算在本公司年会没有抽中奖，也可以在别人年会上 “捡漏”。不过，友情提示，线上交易存在风险，图片看起来真实可信，文字描述活泼生动，收到的产品也有可能是一个空壳。