和 2009 年的样子相比，2019 年的我们明显变 “懒” 了。

这十年来，互联网超高速发展并且迅速融入，成为了社会生活的血液。受惠于互联网，及其衍生激发出来的的一系列技术红利（如大数据、人工智能、云计算等），再加上 4G 的出现及普及应用，我们如今已经实现了：足不出户也可买遍全球，出门在外时，手机在手，亦是应有尽有。那么，这十年来，究竟是哪些颠覆性的创新应用深深地改变了我们的衣食住行？

移动支付让人 “一身轻”

你是否还记得上一次随身携带现金是什么时候？

谈及 “颠覆”，移动支付应用必须排在第一位。百度百科对于移动支付的定义是，其将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系。

根据易观的支付市场报告显示，2019 年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达 51.8886 万亿元，其中，支付宝的市场份额为 53.8%。此外，根据 CNNCI 公布的数据显示，截至 2019 年 6 月底我国移动支付用户规模为 6.21 亿，占手机网民的比重为 73.4%。移动支付在手机网民中的渗透率达到 96.9%。

“微信还是支付宝？” 这已经成为目前生活中非常常见的买单场景对话。消费者可以直接扫描二维码，无需携带现金或刷卡签字，方式快捷高效。此外，通过移动支付的快捷转账，我们还可以轻松地实现生活缴费、车票购买、手机充值等，当然有财富管理、教育公益、购物娱乐的需求也可以在第三方支付平台中得到满足。

移动支付开创了新的支付方式，也为其他互联网应用发光发热奠定了基础。当然，移动支付也无形中加速了我们花钱的速度，毕竟真金白银没从手里过，无法在第一时间感受到” 钱少了 “的痛惜。

懒人必备的 O2O 平台

O2O 主要是指线上线下相结合，强调服务性的消费，该类型服务基本上是以特定的时间和区域为主, 即现场的消费和体验文化。滴滴出行、饿了么、美团等都是 O2O 平台，他们都有一个最 “致命” 的共同诱惑——上门服务。

如，对于很多年轻人来说，外卖配送简直是就是懒人福音。几块钱就可以享受 “饭来张口” 的服务，显然用户很乐意买单。基于成熟的互联网技术以及支付技术，第三方外卖平台也不断创造一个个奇迹。根据美团此前的招股书显示，2018 年美团单日外卖交易笔数超过 2100 万笔，2017 年全年通过自有配送网络完成了约 29 亿单配送。

此外，值得一提的是，后起之秀滴滴出行。滴滴出行改变了传统打车方式，建立培养出大移动互联网时代下引领的用户现代化出行方式。较比传统电话召车与路边扬招来说，滴滴打车颠覆了路边拦车概念，利用移动互联网特点，将线上与线下相融合，从打车初始阶段到下车使用线上支付车费，改变传统出租司机等客方式，让司机师傅根据乘客目的地按意愿 “接单”，节约司机与乘客沟通成本，降低空驶率，最大化节省司乘双方资源与时间。

O2O 的模式可以实现消费者和商家双赢，所以，在过去的十年，该领域出现了不少黑马、独角兽，而且，用户数量也快速增长。毕竟，这是一笔深谙人心的生意。

日常快乐源泉——移动视频社交平台

文字、图片、声音、视频是人类主要的几个信息传递方式，在互联网发展历史中，这几个需求也在递进式呈现出来。从文字到视频的形式变化，社交需求有较大的促进催化作用。此外，在移动信号的不断满足下，网页和手机也成为网络视频重要的终端。

简单来说，这十年，视频直播和短视频对我们的生活起到了巨大的影响。据 CNNIC 报告显示，截至 2017 年 12 月，网络直播用户规模达到 4.22 亿，同比增长 22.6%。 另一方面，据艾媒网报道，2013 年短视频平台进入公众视野后，用户规模以平均每年 56.5% 的速度爆炸式增长。Vlog 的形式简单粗暴，省时省力，制作门槛低，人人可参与，所以深得人心。据速途研究院报告分析，越来越多的用户从图片和文字相继转入短视频 App。

一方面，这些视频平台改变了我们传统的娱乐分享方式，目前用户花费在视频社交平台上的时间明显增加。另一方面，无论是直播还是短视频同时也成为了一种重要的交易或者宣传渠道，如淘宝直播可以抢到特别优惠的商品，通过抖音、快手可以低成本，高频、广法地宣传。

短视频社交或许代表着年轻人的未来。

通勤族的贴心搭档——共享单车

作为城市的最后一公里的解决方案，共享单车的意义不仅是革新了传统的出行方式，还带动了共享经济热潮。

尽管共享单车曾经出现了泡沫与厮杀，令人唏嘘不已，不过，我们难以否认其带来的生活方式革新。第三方数据研究机构比达咨询日前发布的《2016 中国共享单车市场研究报告》指出，2014 年至 2018 年是共享单车的第三阶段，随着移动互联网的快速发展，以摩拜为首的互联网共享单车应运而生，更加便捷的无桩单车开始取代有桩单车。

无桩共享单车给予了用户更加便捷的选择，据 iiMedia Research（艾媒咨询）此前提供的数据显示，截至 2018 年底，中国共享单车用户规模已经达 2.35 亿人。

现在城市的大街小巷都遍布着小黄车、小橘车等五颜六色的通勤贴心搭档，显然，其已经成为生活中不可或缺的出行 “新宠”。

“看脸时代”，刷脸就够了

人脸识别技术的到来，象征着我们迎接了解放双手的新时代。

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术。

其具有几种特点，是首先用户不需要专门配合人脸采集设备，在无意识的状态下就可获取人脸图像，用户也不需要和设备直接接触就能获取人脸图像，而且在同一个场景中可以实现多个人脸识别。

与支付场景绑定以后，我们花钱的速度更似流水一般，因为我们只需要刷脸就可以完成买单环境。或许眨眼之间，你的钱包就干瘪了一些。此外，人脸识别还有数不清的应用场景，并且改变了我们的生活方式，如手机人脸解锁，上班门禁刷脸，火车站飞机场刷脸过闸机等。渐渐地，我们发现出门在外，包里的负重越来越轻便，钥匙、卡等所有的零散物价都可以被人脸识别代替。

总的来说，这十年来所有的颠覆性创新都有一个共同的特点：更便捷。这种种变化反应了人类生活方式的需求就是不断向轻便化方向发展。