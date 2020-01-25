“及时行乐，说不定明天你就被裁了。” 临近年终，各家公司根据自己不同的亏损程度决定裁员比例。前脚还在庆祝自家公司融资成功，后脚就收到裁员通知的互联网搬砖者哀叹命运不济的同时，也感受到了互联网公司的风云动荡。

尤其科技行业十年河东，十年河西。很多曾经风靡的领军公司，如今已不复存在或者日趋没落。他们或者推出太过超前于时代的产品，或者缺乏足够的市场竞争力。即便是成功的产品也会在新技术洪流般涌入之时落于人后。然而这些公司同样对技术进步起到推波助澜的巨大作用，我们找到近十年间逐渐没落的国际科技互联网公司，淡出历史轨迹之时，让我们再次喊出它们的名字。

柯达

成立于 1881 年的柯达记录了许多代人的美好回忆，在影像拍摄、分享、输出和显示领域一直处于世界领先地位，一百多年来帮助无数的人们留住美好回忆、交流重要信息以及享受娱乐时光。2002 年，柯达被《远东经济评论》杂志评为亚洲领先的公司之一。

然而在数码时代的大潮中，由于跟不上步伐，而不得不面对残酷的结局。2012 年 1 月 19 日，美国伊士曼柯达公司宣布已在纽约申请破产保护，以争取渡过流动性危机，确保业务继续运营。2013 年 5 月 3 日，柯达申请退出破产保护，进行公司重组。

仙童半导体公司

许多电脑史学家都认为，要想了解美国硅谷的发展史，就必须了解早期的仙童半导体公司。这家公司，曾经是世界上最大、最富创新精神和最令人振奋的半导体生产企业，为硅谷的成长奠定了坚实的基础。更重要的是，这家公司还为硅谷孕育了成千上万的技术人才和管理人才，它不愧是电子、电脑业界的 “西点军校”，是名副其实的 “人才摇篮”。一批又一批精英人才从这里走出和创业，书写了硅谷一段辉煌的历史；然而，正因为人才的大量流失，也造成了这家公司历经坎坷的商海沉浮。

从上世纪 80 年代开始，随着几位关键人物的离开，仙童便一直不温不火。直到 2016 年 9 月 19 日，安森美半导体和仙童半导体公司联合宣布，安森美半导体公司以 24 亿美元现金完成了对仙童收购。到此仙童半导体公司才画上了一个不太完美的句号。

诺基亚

诺基亚萌芽于 18 世纪，从最初的造纸为主到胶鞋、轮胎、电缆等领域，最后才发展成为一家手机制造商。2G(GSM) 时代是诺基亚最为辉煌之时，盘踞了全球手机市场 40% 的份额，为芬兰政府缴纳了占全国 21% 的企业税。

然而 3G 的到来和 iphone 的崛起也标志着诺基亚的时代似乎已经一去不复返，被传将被微软收购，与中国渠道商屡现摩擦遭到联合抵制，全球裁员……直到被谣传 “申请破产保护”。近期，又有报道称诺基亚在荷兰裁掉 150 多个岗位，将全部的筹码压到 5G 上，未来，诺基亚能否东山再起，还未可知。

雅虎

雅虎是美国著名的互联网门户网站，也是 20 世纪末互联网奇迹的创造者之一。其服务包括搜索引擎、电邮、新闻等，业务遍及 24 个国家和地区，为全球超过 5 亿的独立用户提供多元化的网络服务。在最鼎盛时期，雅虎在搜索引擎领域握有全球超过 40% 的市场份额。雅虎在 2000 年 IT 泡沫时期的股票总市值一度超过了 13 万亿日元。

2000 年雅虎使用谷歌的搜索引擎也助长了谷歌的成长势头。随后，广告业务也流向了谷歌。雅虎曾多次尝试收购谷歌，但为时已晚。雅虎最终放弃收购谷歌于 2004 年重新使用自主开发的搜索引擎，但是在技术方面已经无法追上谷歌。随后，随着谷歌和 facebook 的壮大，雅虎逐渐衰退。2016 年 7 月, 美国电信巨头 Verizon 以 48 亿美元收购雅虎核心资产。

HTC

宏达国际电子股份有限公司成立于 1997 年 5 月 15 日，简称宏达电，亦称 HTC，是一家位于中国台湾的手机与平板电脑制造商。曾是全球最大的 Windows Mobile 智能手机生产厂商，全球最大的智能手机代工和生产厂商。2011 年，HTC 在 Inter brand 的 “最佳全球品牌报告” 中排名第 98 位。同年 4 月，HTC 股价突破新台币 1300 元。

2012 年，HTC 深陷专利战，开始走下坡路，HTC 在 2012 第四季度跌出全球手机销量前十名，市占率仅剩 2.89%。2017 年，HTC 卖掉手机工厂，全力投入 VR 领域。2020 年一月，HTC 正式关闭了 HTC Elevate 社区。而这一社区的关闭几乎直接宣判了 HTC 手机业务的死刑。

雅达利（Atari）

源于一位 25 岁青年白手创业的 “雅达利”，正是在微处理器诞生后不久，而第一台微电脑 “牛郎星” 尚未出世的年月。最初仅生产 12 部，以简单点线接口仿真打乒乓球的游戏，奠定街机始祖地位。Atari 创立了最早的投币接机游戏，1977 年发行的 Atari 2600 电子游戏机更是凭借低廉价格和繁多的游戏种类取得巨大成功。

上世纪 90 年代，雅达利遭遇任天堂的追击，在专利权中败诉，之后便一蹶不振。2013 年 1 月 21 日，创立 40 年的游戏开发商雅达利（Atari）向美国纽约法院申请破产保护。

PLAM

PalmComputing 公司是由杰夫霍金斯（JeffHawkins）于 1992 年 1 月成立于美国硅谷，目标是要成功设计出一个轻巧方便且人性化的笔式随身电脑。2005 年 1 月 17 日 PalmOne Tungsten T5 获得业界权威 IT 门户网站硅谷动力 “2004 用户最关注 IT 产品评选” 铂金奖。Palm 产品通过特定网站、零售商、经销商，以及无线网络运营商营销全球各国。

但 Hawkins 在后期专注于个人对大脑思维原理的研究而疏于公司的经营。2010 年 04 月 29 日，HP 以 12 亿美元，每股 5.7 美元的价钱收购 Palm，又在 2011 年宣布将终止运营与 WebOS 相关的手机设备与平板电脑业务。最后在 2015 年，Palm 被国产厂商 TCL 收购。

摩托罗拉

成立于 1928 年的摩托罗拉因在无线和宽带通讯领域的不断创新和领导地位而闻名世界，曾和诺基亚以及爱立信并称为世界通信三巨头。摩托罗拉一直引导时代的进步，从发明了无线电应答器，到全球第一款商用手机，第一款 GSM 数字手机，第一款双向式寻呼机，第一款智能手机，全球第一个无线路由器，以及著名的铱星计划等等。而这家老牌通信巨头在 2012 年被谷歌收购。2014 年 1 月 30 日，中国联想集团以 29 亿美元收购了摩托罗拉公司的手机业务

注：排名不分先后，仅一家之言欢迎补充。