有人说，创业公司如果十年没有上市，那就离人去楼空不远了。实际情况告诉我们，很多公司就算侥幸活过了十年，荣登达斯达克，还是可能在创业的浪潮中被后浪拍死在沙滩上。

这些公司或诞生于大佬之手，或白手起家，都曾在历史的舞台中红极一时，但经过时间的冲刷，有的适应不了时代的变迁，有的用户习惯已经改变却浑然不知，有的在竞争比拼中体无完肤……逐渐落幕退场。在辞旧迎新之际，我们来回顾且缅怀一下国内当初创造过奇迹，打过胜仗也在历史的浪潮中逐渐隐退的科技互联网公司。

瑞星杀毒

瑞星杀毒于 1991 年由王莘、刘旭创建。2007-2008 年是瑞星的鼎盛时期，在收费软件当中市场占有率第一。2008 年后在杀毒软件免费的潮流下开始衰落。

2011 年 3 月 18 日，瑞星公司宣布，从即日起其个人安全软件产品全面、永久免费。有专家分析其衰落原因是当时未及时跟上安全软件免费潮，以及在与金山，360 等公司竞争力时未有突出创新和改变，逐渐落北。

雅虎中国

雅虎是曾经的全球第一门户搜索网站，业务遍及 24 个国家和地区，为全球超过 5 亿的独立用户提供多元化的网络服务。1999 年 9 月，中国雅虎网站开通。2005 年 8 月，中国雅虎由阿里巴巴集团全资收购。2005 年、2006 年，中国雅虎分获由 IT 风云榜评出的 “搜索引擎年度风云奖” 和第五届互联网搜索大赛 “搜索产品用户最高满意度奖” 等殊荣。

但好景不长，外界分析阿里巴巴产品定位与雅虎中国的发展不合。2013 年 8 月 31 日，中国雅虎在网站首页发布公告称，中国雅虎将调整自己的运营策略，于 2013 年 9 月 1 日零时起，不再提供资讯及社区服务。原有团队将专注于阿里巴巴集团公益事业的传播。

酷 6 网

2006 年，酷 6 网成立。自成立以来，酷六网丰富的视频营销广告创新模式赢得众多用户、机构和行业客户的青睐与推崇。2009 年，酷六网被盛大集团收购，并成为全球首家在纳斯达克上市的视频网站。2010 年，酷六网成为世界杯独家视频直播网站。2010 年 8 月，酷 6 网借壳华通世纪在纳斯达克上市，成为中国第一家独立上市的视频网站。

转折是从 2011 年开始，虽然酷 6 传媒是靠版权起家，但是其并没有抓住版权兴起的良好机会，这让酷 6 开始走向衰退。同时酷 6 在纳斯达克市场表现并不好且多次收到退市警告。2016 年 7 月，酷 6 网与盛大签署最终合并协议，酷 6 网私有化退市。

人人网（校内网）

2005 年 12 月，校内网由王兴、王慧文、赖斌强和唐阳等创建。2009 年 8 月 14 日，校内网改称人人网。2011 年 5 月 4 日，人人网在纽约证券交易所上市。在当时，人人网是中国领先的实名制社交网络平台。人人网在用户数、页面浏览量、访问次数和用户花费时长等方面均占据优势地位。用户可以在这一平台上相互交流，分享信息和用户自创内容，玩在线游戏，听音乐，参与团购，并享受一系列其它服务。

2015 年 1 月 30 日，人人网发消息称将下线站内信功能。自此之后逐渐逝去了社交功能，失去大量用户。2017 年，人人网市值从 2011 年上市的 55.3 亿美元跌至 4.12 亿美元，缩水 92%。2018 年 11 月 14 日，人人公司宣布以 2000 万美元代价把人人社交网络全部资产出售予北京多牛互动传媒股份有限公司。

天涯社区

1999 年 3 月，天涯社区由邢明创办，主要用来交流和学习的股票论坛。经过十年的发展，天涯社区成为以论坛、博客、微博为基础交流方式，综合提供个人空间、相册、音乐盒子、分类信息、站内消息、虚拟商店等一系列功能服务的大型网络社交平台。截止 2013 年 8 月，天涯社区注册用户数达 8500 万。

后来随着微博 2.0 概念和博客的兴起，天涯社区热度有所减弱。2010 年，谷歌宣布退出中国，和天涯终止合作，天涯社区的流量迅速下滑，用户增长缓慢。2019 年 4 月 17 日，停牌两年之久的天涯社区从新三板摘牌。