在互联网科技不断发展的过程中，我们也在迭代日常使用的 app 以及游戏。动点科技梳理了互联网发展的十年来，那些陪伴过 80 后、90 后的 app，曾经被疯狂下载，后来也被默默卸载。也许这些 app 现在很难出现在我们的手机中，当它们依然还在 app store 中被逐渐 “抛弃”。

脸萌

忽如一夜春风来，满屏皆是萌系图。

在经历爆红过后，现在的脸萌已经安静了下来。社交平台上再难见到刷屏的画面，媒体上也少见了踪影。

2014 年脸萌获得 IDG 的百万天使轮融资。脸萌 App 正式上线后，各大应用商店当时都给出了推荐位，比如 APP Store 的精品推荐等，但脸萌并没有登时火爆。经过两个月的攻坚期，用户突破百万。真正火起来却则是在三个月之后，人人网、朋友圈和微博开始出现刷屏现象。

对于这样爆红又急转直下的应用，很多网友称之为现象级应用、流星产品，还有月抛产品等等。而互联网从来就是追逐热点、寻求点击和出镜率的环境，一旦一款产品没了声音，就会被人质疑 “还活着吗”。

打开 app store，搜素脸萌依然可以看到，但现在看，已经被大多数用户卸载了吧。

米聊

米聊是小米科技出品的一款软件。2010 年 12 月 10 日发布 Android 版，12 月 23 日发布 iPhone 版，2011 年 1 月 12 日发布 Symbian 版。

米聊刚出来时，微信还未诞生。2014 年 2 月，米聊业务被北京瓦力网络科技有限公司收购，两个团队将组建 “小米互娱”。

子弹短信

老罗正是抓住腾讯社交领域青黄不接的空档创立了子弹短信。老罗从运营子弹短信到聊天宝，很长一段时期都有着不错的成就。子弹短信上架 7 天用户量就达到百万级，远比微信当年突破百万用户消耗的时间要短。甚至在子弹短信不断迭代试错的过程中，还与阿里合作上线了支付宝扫码支付功能。

坊间曾经有这样一个说法，创业绝对要避开 BAT 等大公司的领域，否则就是自取灭亡。而老罗入驻社交领域，则是要挑战腾讯的根基，显然触犯了这一原则。

小黄鸡（SimSimi）

“我喜欢和你聊天，我是聪明机智炫酷 24 小时不关鸡”，日前，一只可以自动回复的 “小黄鸡” 在人人网实实在在火了一把，面对网友的各种 “调戏”，“小黄鸡” 的回答总是充满幽默。

可爱的小黄鸡是一个来自韩国的智能聊天机器人，他能和用户进行有趣的对话，与人聊天斗嘴更是它的强项。但也只能引发用户一时的兴趣，Siri 的出现也加速了它的衰落。

足记

足记 APP 是一款诞生于 2014 年的原创图片视频社交分享应用。2015 年，足记以电影大片既视感的图片在半年内刷爆用户朋友圈，横扫十几个国家的摄影排行榜首，百家媒体争相报道。2016 年 9 月，足记正式上线视频功能，多款视频模板，充分满足用户的视频剪辑和特效需求。

2016 年 7 月底，足记宣布完成 A 轮 1000 万美元融资，由成为资本、红杉资本、光源资本等共同投资，他们的天使轮投资机构光速安振也在这轮继续跟投。

2019 年 11 月以来，全国公安机关网安部门集中查处整改了 100 款违法违规 APP 及其运营的互联网企业。其中包括：足记。

超级课程表

90 后霸道总裁，夸下海口与员工分红一亿”，超级课程表创始人余佳文在一直饱受争议。但软件在创立初期的确取得了一定成绩。据报道，超级课程表是国内首款与高校教务系统对接，一键录入课程表到手机的校园社交应用。用户称超过 1000 万，日活用户 200 多万。

找你妹

这是一款结合了传统的找茬系列元素和经典的角色扮演系列元素的游戏。拥有风趣幽默的故事情节，诙谐搞笑的画面，包括丰富的游戏模式以及道具系统，支持多人联机，操作简单，易于上手。

2013 年风靡一时的游戏之一当属 “找你妹”，据报道，其当时全球用户称超过 6000 万，“找你妹” 在同年的苹果 AppleStore 官方推荐游戏和时下热门游戏中国排名第一。但 2014 年 “找你妹” 陷入了一场风波，开发商与发行商出现矛盾，最后达成和解。

切西瓜

2010 年，iPhone 没那么火的时候，切西瓜已经火遍全球。

切西瓜是一款类似于忍者水果的游戏，是切忍系列的新宠，玩法基本是相同的，但是人物当然是不一样的了，玩家扮演一位神秘面具忍者在竹林上空飞舞穿梭，不停挥舞手中利剑释放忍术来斩断从空中下落的水果，用来练习高深剑术。

愤怒的小鸟

《愤怒的小鸟》是由 Rovio 开发的一款休闲益智类游戏，2009 年 12 月首发于 iOS。游戏以小鸟报复偷走鸟蛋的肥猪为背景，讲述了小鸟与肥猪的一系列故事。

《愤怒的小鸟》是全球首款取得真正主流成功的手机游戏。刚刚推出时，取得了巨大的成功。但是自 2015 年起，这部游戏的吸引力在渐渐地消失。

2016 年 3 月 18 日，联合国前秘书长潘基文任命该游戏中的红色小鸟为绿色荣誉大使。并于同年被改编成同名电影《愤怒的小鸟》。

阴阳师

阴阳师这个游戏在 2016 年下半年可以说是盛世空前，曾经的它在畅销榜上登顶了一个月，这让业界人士都感到不可思议。这个由网易游戏推出的回合制游戏上线 50 余天，活跃用户就突破 1000 万，可以说风靡一时。

不过随着王者荣耀后来居上，加之阴阳师本身 BUG 不断，舆论不断发酵，阴阳师也终究成为一代人一时的回忆。

那些昙花一现的 app 曾经红极一时，一夜之间刷爆过朋友圈，但随着用户新鲜感的降低，多数 app 也被默默卸载，成为回忆。