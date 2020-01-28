互联网的发展的十年，也是我们生活方式发生改变的十年。

工业革命改变了人们的生产方式，互联网的发展在不断改变着我们的生活方式。

从曾经的现金支付到微信支付宝畅通无阻，从出门招手打车到随时叫车出行。从依赖电话短信到现在随时随地视频语音……

当动点科技梳理完互联网十年的重要事件时，发现互联网公司无论是公司的产品、模式、技术方面都在发生变化。从我们手机中的移动 App 来看，直接体现了我们生活方式的改变。

2010 年——社交媒体开战

2010 年，马化腾与周鸿祎展开了 3Q 大战。 当年中国的网民都有 QQ 与 360 杀毒软件，被迫在 QQ 与 360 杀毒软件中二选一。

新浪搜狐开战微博，140 字的微博让博客成为历史。

2011：千团大战

窝窝团，糯米网，美团等网站掀起额网购狂潮，用户们在打折优惠中薅着平台的羊毛。

知名互联网交互设计专家 “一叶千鸟” 网购被骗 5 万余元。互联网行业老兵网上购物尚且被骗，普通网民在线购物面对猖獗的网购木马、钓鱼网站，已成待宰羔羊。

在大量同类案例中，许多受害者向警方报案时，无法清晰描述受骗经过。大多数案件只骗几百元，甚至几十元。受害者投诉维权的成本太高，最后往往自认倒霉。

2012 年：移动端开战

当新浪在微博中一家独大时，微信用户赶超了微博用户。微博面临被微信挤压的危险。移动应用市场兴起，PC 端开始感到无力，大厂之间开始研发移动端应用。腾讯开始做应用宝，阿里买豌豆荚。

2013：圈地运动之战

这一年，BAT 依靠资本的力量跑马圈地。

阿里推余额宝掀互联网金融之风；百度 19 亿美元收购 91 无线；腾讯入股搜狗……

6 月 17 日， 阿里携手天弘基金高调推出余额宝，该产品直接将基金公司直销系统内置于支付宝，因其便捷性和高于银行利息的收益，短时间内聚集了大量用户，5 个月内资金规模超过千亿人民币，开户数近 3000 万。而另一边，与之合作的天弘基金也从一家名不见经传的小基金公司，成为国内规模最大的、首只突破千亿元的基金。

从余额宝开始，各大互联网公司也纷纷试水互联网金融，百度携手华夏基金于 10 月 28 日上线 “百度金融中心——理财平台”，因 8% 的收益噱头，赚足了眼球也吸引了大量用户。继百度之后，网易也在 12 月 18 日低调上线 “网易理财”。

这几家无论是谁，虽然玩法不尽相同，但总归是互联网与金融的深度结合，对传统金融业产生了巨大冲击。央行数据显示，10 月份，银行用户存款减少 8967 亿元。业内认为，这种减少与余额宝理财吸收大量资金有关，如此大的威胁必然倒逼银行进行业务创新，比如民生银行、平安银行也推产品应对挑战。

2014 年：互联网公司赴美上市潮

新浪微博正是登陆纳斯达克，成为全球范围内首家上市的中文社交媒体。阿里巴巴\聚美优品、迅雷、58 同城、陌陌等纷纷上市。

2015 年：合纵连横

滴滴、快的联合宣布将以 100% 换股的方式正式合并，合并后，两家公司在人员架构上保持不变，业务继续平行发展。这次合并，成为中国互联网历史上最大的未上市公司合并案。

自滴滴和快的合并后，互联网圈内合并就 “停不下来”。58 同城和赶集、美团和大众点评、携程和去哪儿这些原来 “水火不容” 的竞争对手均选择了 “联姻”。

世纪佳缘和百合网也选择了 “在一起”。分析指出，这些合并主要原因是受资本驱动，上述提到的 “联姻” 背后，基本上也都有 BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）三大互联网巨头的身影。

2016 ：网络直播、人工智能、网红经济三大元年

AlphaGo 击败李世石，百度推出无人车，IBM、微软、Facebook 人工智能平台的推出；以 BAT 为代表的互联网大公司也逐渐展开人工智能布局。

网络直播从一个手机应用，变为充斥在年轻人休闲时光的热门话题。主播们从逼仄狭小的直播间走上大雅之堂，成为每场发布会不可或缺的角色，甚至被称为 “网红直播团”。

”Papi 酱获得 1200 万风险投资，身价估值上亿。Papi 酱的爆红，影响了网红经济的发展。通过在直播平台吸引注意、赚取流量的主播们也抓住了这波红利，靠平台分成给以及用户打赏等方式变现。

2017 年——共享单车行业红极而衰

悟空单车宣布退出共享单车市场，成为共享单车失败第一品牌。共享单车行业经过大量玩家混战之后，迎来摩拜和 ofo 两家独大。传统零售商开始流失用户，生鲜电商开始崛起。

2018 年——三四线市场映入眼帘

拼多多正式登陆美国资本市场，黄铮引起行业关注。摩拜卖身美团，ofo 不断传出融资失败、裁员、退押金难等消息……在许多共享单车品牌黯然离场的同时，哈啰出行则后来居上、逆势扩张，并宣称已在多个城市实现盈利。

2019 年——5G 商用元年，TMT 公司大裁员

网易、马蜂窝、滴滴等互联网公司纷纷裁员，资本寒冬不再是说出的一个概念。

6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。

10 月 31 日，三大运营商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。

5G 被公认为是能够带来行业变革的技术，无论是在手机、物联网、AR、VR 等领域都将带来全新的机遇。