2009 年 10 月，创业板在深圳推出后，中国本土创投机构开始迎来爆发式的增长时期。到 2018 年 12 月底，中国基金业协会公布的备案私募证券投资基金已经达到 35688 只。过去十年，国内的 VC/PE 行业经过了发展的黄金十年，这十年中有哪些代表性的本土投资机构？它们有什么独特之处？

经纬中国

作为一家在中国私募股权投资市场耕耘了 11 年多的一线投资机构，经纬中国的成长历程可以说是中国 VC/PE 行业黄金十年发展的一个缩影。

自 2008 年成立以来，经纬中国共投资了 500 多个项目，其中超过 50 家已经成长为独角兽，超过 20 家成为了超级独角兽（估值 30 亿美金以上）。经纬中国投资过滴滴、饿了么、陌陌等公司，从 2012 年开始，经纬中国先后向陌陌投资了 1950 万美元。2014 年 12 月陌陌成功纳斯达克上市，经纬中国对陌陌的投资得到了十几亿美金的回报。

猎豹移动、快的、美柚、e 代驾、Camera 360 等移动互联网公司的早期投资方中都有经纬创投的身影。其中，经纬中国对猎豹移动的投资案例颇为经典。2008 年，从 360 离职的傅盛受经纬中国张颖的邀请到经纬做了将近一年的投资副总裁，之后，傅盛开始创业成立了可牛影像，经纬中国按照约定投给傅盛 100 多万美元，2010 年，可牛影像与金山安全合并成立了猎豹移动，经纬成为猎豹移动的首轮投资方，与腾讯共同投资了 1860 万美元。2014 年 5 月 9 日，猎豹移动在纽交所正式挂牌，清科研究中心发布的 2014 年上半年 VC 机构通过 IPO 方式退出回报榜单显示，经纬中国在上半年退出了超过 1 亿美元，投资回报超 80 倍。

经纬中国与猎豹移动之于互联网的意义还在于，他们创造了中国互联网发展史上的第一例 EIR 案例，即入驻企业家。在入驻 6 个月到 12 个月后，入驻的创业者或者企业家可以离开机构去创业，或者回到原来创立的公司并把它做大做强，这也是后来经纬所说的 “寻找大象”。

真格基金

真格基金最早的投资时间是 2007 年，但是当时真格仅仅是徐小平的个人天使投资品牌。2011 年年底，真格基金与红杉中国基金在北京宣布，双方合资共同成立新的真格基金，专注于天使期的创业项目，投资领域主要涉及电子商务、移动互联网、教育培训、娱乐媒体等广泛领域。

从新东方创业元老到著名的天使投资人，徐小平的成功案例有很多。早期他投给世纪佳缘五六十万美元，两年后变成了 2000 万美元。

在天使投资界，徐小平以感性著称，他选择项目注重的是对人的观察和选择。如果创业者能够打动徐小平，他就会考虑投资，甚至与创业者没见面之前就会打钱给对方。

真格基金的投资团队沿袭了徐小平的风格，项目分析注重对 “人” 的分析，从其个人品质、经历与创业热情去判断项目价值，也就是徐小平所谓的 “投资先投人”。

真格基金至今回报率最高的投资项目是聚美优品。在聚美优品创始人陈欧创业之初，徐小平很看好陈欧和聚美优品，于是作为天使投资了 18 万美元，之后陆续追投。2014 年 5 月，聚美优品赴美上市，徐小平以 1300 多倍的投资回报成为当年最著名的天使投资人。

晨兴资本

晨兴资本是一个很独特的投资机构，最初是由陈启宗、陈乐宗兄弟用家族资金做投资，后来转变为开放式基金。VC 的意义在于推动社会进步，这是晨兴资本的价值观。晨兴资本从 1998 年开始做互联网投资，可以说经历了互联网的发展。2001 年之前，晨兴投了搜狐、携程、第九城市，2004 年投资了聚众和迅雷，2007 年投了多玩、UC。2010 年时，晨兴资本合伙人刘芹曾经总结道：“我认为，整个互联网发展的第一波技术驱动是 1999 年开始的媒体变革，第二波是搜索引擎这些新的技术。”

晨兴的投资原则是 “守正出奇”。“正” 是指价值观、战略、好的方法；“奇” 是指创新的意识、巧劲儿，能聚焦、快速推进、懂得偷袭。太乖的孩子做不好企业。只有 “奇” 没有 “正” 同样做不好。

晨兴最经典的案例是投资小米。雷军做小米之前，为了拿到 500 万美元的融资，与刘芹聊了一个通宵，当时小米只有两三个人，刘芹就已经决定要投资小米。2011 年 7 月，小米获得 4100 万美元 A 轮投资，晨兴创投、启明创投、IDG 资本和创始团队共同投资，当时估值 2.5 亿美元。2014 年 12 月第五轮融资时，小米估值达 460 亿美元。粗略估计，A 轮投资人已赚了近 200 倍、数十亿美元。

纪源资本

纪源资本 GGV 的投资人铁三角算得上是业内知名 VC 组合，三位合伙人——符绩勋、李宏玮、童士豪都是业内的明星投资人，都投资过独角兽公司，常年入选福布斯全球风险投资人榜单。

纪源资本的符绩勋可以说是李彦宏的 “伯乐”。2000 年，在天使投资半年后，百度开始寻找 A 轮投资人，作为德丰杰全球创业投资基金投资总监的符绩勋负责沟通，最后德丰杰领投了 1000 万美元。

2008 年 3 月，符绩勋领衔的寰慧资本同思格资本合并成立了纪源资本。2009 年，这家基金投资的项目包括在线旅游垂直搜索网站 “去哪儿”、太阳能公司大全新能源和保健茶公司碧生源。符绩勋还曾牵线百度战略投资去哪儿，也是土豆优酷合并的幕后推手。2013 年去哪儿上市，不但为纪源资本和他本人带来了丰厚的回报，也让百度大赚一笔。

李宏玮也是 VC 圈的传奇人物，进入 VC 圈之前，曾是新加坡航空航天科技部的主任工程师。由于做战斗机研究设计牵扯很多细节，不能有丝毫懈怠和粗心，这养成了她精益求精的风格。“做风险投资亦是如此，很小的细节往往决定成功与否，我多年来之所以能够游刃有余地做着风险投资，得益于那段战斗机研发的日子。”

童士豪则被外界冠以雷军 “伯乐” 的名号，投资小米是童士豪的经典案例。在启明创投期间，童士豪结识了还在金山的雷军，之后投资了雷军创立的小米。2013 年 8 月，童士豪离开启明加入纪源资本，他同时熟悉中美互联网，他认为世界互联网格局正在发生变化，过去十多年中国互联网完成了原始积累，已经成长出许多 “独角兽” 公司。这些公司在中国庞大的消费市场中历经磨炼，许多经验可以复制到其他市场中去，他看好其中的机会。

愉悦资本

愉悦资本由刘二海在 2015 年创立，曾经投资过易车网、人人网、神州租车、智联招聘、乐逗游戏等公司。

刘二海曾对外表示愉悦资本的投资策略之一是 “面向根据地的投资 ”。比如，愉悦资本的 “汽车/出行根据地”，从 2005 年投资易车开始，到神州租车、神州专车、蔚来汽车、途虎养车，再到投了 D 轮 2 亿多美元融资的摩拜单车。他认为 “投资也要像滚雪球一样，找到一块湿的雪，把雪球滚起来，不断去积累。”

愉悦资本的投资风格带着刘二海本人的性格特征，他认为投资过程中耐心和决断力特别重要。“我们做了很多项目，也不是特别在乎别人怎么看， 比如小猪短租，我们做了三轮融资的主导投资人；神州租车，我们主导了 A 轮投资，又做了 B、C、D；途虎，A 轮、C 轮主导，一直投到 D 轮；摩拜单车，主导了 A 轮，又接着做了随后的 B、C、D 轮。” 这些决断都带着他本人的思考和智慧。

启明创投

启明创投成立于 2006 年，总部设立在上海，投资过小米、大众点评、蘑菇街、美图公司、哔哩哔哩、Face++、优必选等知名企业。胡润研究院发布《2019 胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》，启明创投排名第 10 位。

启明创投聚集了多位明星投资人，邝子平、甘剑平都有二十多年的投资经验。曾是软件工程师的邝子平能够把握住而科技发展的趋势，帮助启明创投抓住了消费互联网、信息技术及医疗健康产业蓬勃发展的红利，投资过超 300 多家企业。邝子平认为，整个科技的革命必将会带来新的颠覆性的消费革命，将技术元素与消费互联网紧密结合，能够找到未被发现的投资方向和投资机会。

目前，中国企业出海也成为启明创投的关注方向，以东南亚、印度为代表海外市场为例，这些地区还具备人口红利，智能手机和移动互联网还有很多增长空间。为此，启明创投投资了一系列出海的中国公司，例如在印尼分期消费平台 Akulaku、越南版 “今日头条” 小步……

过去十年中国本土投资机构已经逐渐羽翼丰满，而随着若隐若现的资本寒冬到来，就像经纬中国万浩基说的那样：“未来 10 年甚至 20 年，唾手可得的投资机会将越来越少，投资人可能需要去花两三倍多的精力去找一个好公司。” 未来真正的考验才刚刚开始。