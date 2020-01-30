古语道：“江山代有才人出，各领风骚数百年。” 这个经典的说法在商业帝国也可适用。

一个新商机则意味着一片商业新大陆，走在前面的首批淘金者往往有极大的获胜概率。在互联网时代，马云、马化腾、李彦宏等则是典型的首批成功的淘金者。尽管，已经诞生了互联网巨头 BAT，但是该市场的蕴藏价值依旧相当巨大。所以，在 2009 年至 2019 年这十年，市场很快迎来第二批出色的淘金者。在蓝海市场，他们希望成为第一个吃螃蟹的人，在红海市场，他们想要挖掘最后一块处女地。这十年，创新者在模式创新和技术创新上卯足了劲。

在这些探索者中，有一批创始人运用了独特的市场洞察力缔造了一个又一个的商业新传奇。

小米雷军

小米诞生时是一个颇受争议的新物种，雷军则是创始人里的 “非主流”。

据百度百科资料显示，1992 年，22 岁的雷军加盟金山公司。在金山工作了整整 16 个年头，见证了金山 IPO，38 岁的雷军辞去金山 CEO 职务。2010 年 4 月，雷军与几个创业伙伴联合创办了小米科技。2011 年 8 月，其公布了自有品牌手机小米手机。

在成立之初，小米运用社区思维吸引了大批量粉丝用户，雷军不走寻常路的风格也吸引了年轻人对于这个创新者的支持。如今小米公司不仅有一系列的小米手机产品，更在数码家居领域涉猎。 2018 年 7 月 9 日, 小米正式在香港主板上市，成为香港首个同股不同权的公司。

当然，雷军除了是一个杰出的创始人，他也是一个活跃的天使投资人。其投资案例包括欢聚时代、拉卡拉、凡客诚品等。2011 年，雷军和许达来一起发起设立了天使投资基金顺为资本。

此外，雷军的人物故事中有一个令人有深刻印象的事情则是，其与董明珠的 “十亿赌局”。2013 年 12 月，在一次颁奖典礼上，雷军对董明珠说：“五年之内，如果我们小米的营业额能够击败格力的话，那么请大家证明，董明珠董总输我一元钱。” 而董明珠则霸气十足答道：“一块钱有什么好赌的，要赌就赌十个亿。” 五年之期已到，双方并没有去刻意评出结果。这个赌约成为了业界经典的一个故事，它更像是一场新物种企业与传统大企业之间的较量。

微信张小龙

张小龙被称为 “微信之父”，足以证明其影响力。

在打造微信之前，张小龙已经在科技江湖上有一定成就：其开发了国产电子邮件客户端软件 Foxmail。2005 年 3 月 16 日，腾讯收购 Foxmail 软件，张小龙加盟腾讯公司。2010 年 11 月 20 日，腾讯微信正式立项，由张小龙负责。2014 年 5 月 6 日，腾讯公司宣布对组织架构进行调整，成立微信事业群，由张小龙担任微信事业群总裁。

根据微信最新发布的数据显示，截止 2019 年 9 月，微信月活跃人数达到 11.51 亿，较去年同期增长了 6%。显然，微信已经成为了社交龙头老大。

2019 年 10 月 10 日，张小龙以 110 亿元位列《2019 年胡润百富榜》第 351 位。

王兴也是一个连续创业者。

毕业于清华大学的王兴曾创办了人人网（原校内网）、饭否网。2010 年，其创办美团网。从团购、到外卖平台再到打车平台、共享单车，可以说王兴带领美团玩转了近年来所有的消费互联网新热点。对了，美团还要继续布局共享充电宝。

2018 年 6 月 22 日，美团点评正式向港交所递交 IPO 申请，同年 9 月 20 日，美团点评正式在港交所上市。上市之后，美团的发展趋势也是只增不减，在今年新出的企业 500 强榜单中，美团以 5500 亿的市值排名第六。而作为掌舵人，王兴也成为了非常有实力的互联网新贵。根据 2019 年 11 月 7 日，福布斯发布的 2019 年度中国富豪榜显示，王兴排名第 38 位，财富值 519.7 亿元人民币。

拼多多黄峥

在创业之前，黄峥在谷歌就职。

他的开挂故事要从 2015 年 4 月创立拼好货，开创社交电商新模式开始。据百度百科资料显示，2016 年 9 月，拼好货、拼多多宣布合并，黄峥担任新公司的董事长兼首席执行官 。

拼多多于 2018 年 7 月 26 日在纳斯达克上市，这一案例成为了互联网领域的传奇与争议。在大多数人认为消费互联网已经是红海，不会再跑出巨头的时候，拼多多的迅速成功即一石激起千层浪。因为从电商和互联网社交领域来看，巨头早已出现，其他玩家很难有生存空间。但拼多多挖掘了下沉市场用户的需求，兼具模式创新，最后成为了令人意想不到的 “特例”。

独特的眼光与思考也为黄峥带来了巨大的利益。据胡润研究院发布的《2019 胡润 80 后白手起家富豪榜》显示，黄峥以 1350 亿元排名第 1。11 月 7 日，福布斯发布 2019 年度中国富豪榜，黄峥排名第 7 位，财富值 1499 亿元人民币。

字节跳动张一鸣

2012 年，张一鸣创办了字节跳动，一个巨大的互联网潜力股企业诞生了。

字节跳动是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。 其旗下的 “今日头条” 客户端，可通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，为用户智能推荐个性化信息，从而开创了一种全新的新闻阅读模式。张一鸣的先见性体现在早一步地发觉并实现了用户的个性化需求，并且较早地实践落地人工智能的概念。其不仅在文字内容上推出个性化服务概念，同时还引领了短视频等多元化的互动形式。

2016 年，引来了人工智能热潮，而先行者字节跳动自然而然成为了最具潜力的企业。据悉，2018 年 10 月 24 日，字节跳动本轮 Pre-IPO 融资已经完成，投前估值达到 750 亿美元。据胡润研究院 2019 年 10 月发布的《2019 胡润全球独角兽榜》显示，字节跳动的最新估值已经 5000 亿人民币，是全球估值第二高的独角兽。

2019 年 10 月 28 日，胡润研究院发布《2019 胡润 80 后白手起家富豪榜》，张一鸣以 950 亿元排名第 2。 11 月 7 日，福布斯发布 2019 年度中国富豪榜，张一鸣以 1145.5 亿元排名第 10 位。

之所以称他们为新一代的商业枭雄，不仅只是因为其商业成就巨大，更重要的是他们对人们生活方式的影响，以及给予了我们新的思路以支撑对未来的探索。