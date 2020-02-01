从《人在囧途》到《囧妈》，徐峥不 “囧” 了。

“别再囧了，这个电影都不想叫囧，大家会审美疲劳，大家太想看爆米花电影了，我们不是。” 徐峥在接受一线采访时谈到。

自从 1 月 25 日零点上线首映后，西瓜视频官方公布《囧妈》播放量超 6 亿次，收到超过 32 万条留言。

典型的公路片套路，徐伊万与母亲在六天六夜的火车上，在 “争吵” 中解决了双方几十年来的误解，从他们的沟通中，探讨了家庭关系以及个人成长中不可调和的矛盾。母子之间双双与对方和解。

一个毫无悬念的合家欢影片受疫情影响，在互联网平台免费播放。即便豆瓣评分从 7.0 跌倒 6.0，也不影响徐峥在此次事件中名利双收。

变身 “网大” 的好生意

业内人士分析称：“这波操作引来的流量和关注度或将超过各方预期，无论是对于字节跳动，还是欢喜传媒，或是徐峥，都是一笔非常好的生意。疫情突发，几部大片集体退档，即使后期再上档，也错过了春节这么好的时机，而《囧妈》这一仗打得很漂亮，可以说是一种绝地求生，把死棋下成了活棋。”

猫眼专业版数据显示，春节档预售成绩《唐人街探案 3》，截至 1 月 22 日 17 时，春节档预售 4.68 亿票房中《唐人街探案 3》2.6 亿，《囧妈》排第二，预售却仅有 5001 万。《姜子牙》紧随其后，为 4965 万元。

在免费首播、春节撤档之前，徐峥的《囧妈》经历了一次提档风波。1 月 20 日，徐峥在微博上宣布《囧妈》从大年初一提档至除夕。他直言，提档是为了提升假期的票房。

1 月 23 日，电影《唐探 3》、《夺冠》、《紧急救援》、《囧妈》、《姜子牙》、《急先锋》、《熊出没》7 部电影宣布改档，撤出 2020 春节档。当天，字节跳动向欢喜传媒全资子公司欢欢喜喜最少支付 6.3 亿元，而此前 24 亿的保底发行协议终止。《囧妈》以及其他影视版权若有超过 6.3 亿的收益，欢欢喜喜还能获得若干比例的收益分成。

圈内人士透漏：“影片都投资 9 亿，横店影业保底 24 亿， 但是基本要超过 26 亿普通人才能赚钱 。” 电影由于要和影院端分成，又有大比例将进入专资，最后片方能够获得的收成大约只有三成。6.3 亿的收益，已经相当于影片上映获得 20 亿票房的成绩。

1 月 24 日《囧妈》出品方欢喜传媒决定将这部贺岁喜剧在大年初一（1 月 25 日）上线手机和智能电视。

1 月 25 日 0 点起，今日头条系 App，抖音、今日头条、西瓜视频、抖音火山等和智能电视上可免费观看《囧妈》全片。 在电影历史上，院线电影首次在互联网平台免费播放。

消息一出，欢喜传媒股价大涨 43%，市值飙升 31 亿。这意味着，影片不仅收回了成本，赢得了人心，还在资本市场上大赚一笔。而同样大涨的字节跳动，在长视频领域给爱优腾来了一次突袭。

于出品方欢喜传媒而言，截至 1 月 20 日收盘，文化传媒板块 102 只股票，59 只下跌，其中参与春节档的主要影视公司跌幅如下：《唐人街探案 3》的主出品方万达电影跌停；《夺冠》、《唐人街探案 3》出品方中国电影大跌 7.67%；《囧妈》发行方横店影视跌停、而作为该片主出品方的欢喜传媒跌幅则近 5%……

欢喜传媒和字节跳动的重磅合作协议一出，相关数据显示，欢喜传媒直线拉升，大涨逾 40%。作为持股股东的徐峥也能从中获利颇多，欢喜传媒赚了。

于徐峥而言，虽受到行业抵制，却赢得了用户好评，网友纷纷直呼：““全国人民欠山争哥哥一张电影票”、“太大气了！”……

互联网电影能否撼动院线？

顺应春节的形势，“得罪” 影视行业的徐峥收获了观众的赞美。

春节档的所有片方一没想到春节档会全部撤档，二没想到徐峥会选择线上免费播放。疫情面前，所有宅在家里的人，《囧妈》成了唯一的一部可看的新片。

中金公司的一份研报显示，平均而言，春节档占全年总票房从 2018 年开始接近 10%。不同的城市之间占比差异极大，重要票仓的三线及以下城市对春节档呈现出超高依赖度，短短的十天左右春节假期，以 2019 年为例，票房收入占据全年 54%。

而 2020 年，春节档的数据将被改写，徐峥也受到了行业抵制。

浙江省电影行业首先发声谴责《囧妈》的网络首播行为，随后上海、南京、徐州、苏州、等多地电影行业从业人员发布《关于电影网络首播的联合声明》，称《囧妈》的行为是破坏行业基本规则，并称影片出品方置他人利益而不顾。《科创板日报》报道显示：前十大院线中，万达、大地、上海联合等 7 家院线联合签名。中国共有将近 50 家院线，参与联名院线高达 34 家（包括新增 11 家），市场份额占比约 70%。

除了《囧妈》之外，西瓜视频、抖音、今日头条还上线了《疯狂的外星人》、《疯狂的石头》等 13 部电影，请全国人民免费看。在手机上打开字节跳动旗下的 app 搜索片名或在智能电视上打开 “鲜时光”，即可观看。字节跳动回应称：此举是为了让用户在家陪亲人看电影，减少外出，有利于缓解疫情；与《囧妈》是正常商业合作，保障创造者利益，用户春节也可以免费看电影，多赢。

欢喜传媒副总裁姜玉霞在此前接受媒体采访时，解释欢喜首映出现的原因：“我们不希望在线视频的规模超过传统电影院的时候，欢喜传媒作为一个影视公司一点办法都没有。所以我们提早布局，对于欢喜传媒而言，欢喜首映最起码是换得了一个自由和一个可能。大家已经看到了，在线观影的势头，视频网站收入已经在跟传统院线平分。”

此次《囧妈》在互联网平台免费播放的事件一出，引发了行业的讨论、波动、乃至传统院线的抵制，字节跳动似乎想做中国版的耐飞，流媒体平台做长视频看到了希望，传统院线的地位将被撼动？

业内相关人士表示：“虽然互联网对院线有多重打击，并从根本上瓦解观众的观影习惯，但他认为流媒体无法支撑电影大制作的变现。”