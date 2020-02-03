WeWork 日前宣布，任命经验丰富的房地产高管 Sandeep Mathrani 为公司新任首席执行官。

Mathrani 将于 2 月 18 日正式上任。他将接任 WeWork 现任联席首席执行官 Artie Minson 和 Sebastian Gunningham 的职务，他们二人自去年 9 月失职的前 CEO 兼联合创始人 Adam Neumann 离职后一直担任联席 CEO 职位。

Mathrani 在一份声明中称，” 我很荣幸能在 WeWork 历史上的这个关键时刻加入这家公司。在坚持共同的价值观，并保持会员至上精神的前提下，我们将重新定义员工和公司在创新平台、卓越团队和巨大潜力等方面的工作方式。”

Mathrani 此前担任 Brookfield 房地产公司（Brookfield Properties）的首席执行官。更早之前，他是 GGP 公司的 CEO，该公司于 2018 年被卖给 Brookfield。他还曾是沃那多房产公司（Vornado Realty Trust）的总裁，以及 Forest City Ratner 的执行副总裁。

Mathrani 将向 WeWork 执行主席 Marcelo Claure 汇报，后者正是将他招募进公司的那个人。Claure 还是软银集团的董事会董事兼首席运营官。三个月前，他被任命为 WeWork 的执行主席。

Claure 加入公司后，WeWork 制定了一项五年战略计划，Mathrani 将负责执行该计划。根据该公司的声明，其计划包括到 2021 年在调整后税前息前折旧前摊销前利润（EBITDA）基础上实现盈利，到 2022 年实现正向自由现金流。

题图：BDC TV