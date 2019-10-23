软银和 WeWork 宣布，双方达成了一项交易，前者将收购后者约 80％ 的股份。运营商 Sprint（2012 年被软银收购）的前首席执行官、软银国际 CEO Marcelo Claure 将担任 WeWork 的新执行董事长。WeWork 的创始人、前首席执行官 Adam Neumann 将成为没有投票权的董事会观察员。Artie Minson 和 Sebastian Gunningham 仍然是 WeWork 的联合首席执行官。

软银是 WeWork 的最大投资者，总投资额超过 100 亿美元。这笔新交易包括 50 亿美元的进一步融资，承诺的未来会进行的 15 亿美元投资，以及对软银以外的现有股东的 30 亿美元要约收购。但 WeWork 声称，软银在任何公司会议上都不会拥有多数投票权，该公司是软银的 “关联公司” 而不是子公司。

软银首席执行官兼董事长孙正义表示：“对于世界领先的技术颠覆者来说，面对 WeWork 所面临的增长挑战并不罕见。由于愿景没有改变，软银决定通过提供大量的资金注入和运营支持向其加倍投下赌注。”

软银采取上述措施的 4 周之前，Adam Neumann 放弃了对公司的控制权并改任非执行董事长。而在 3 周前，WeWork 推迟了 IPO 计划。

早些时候有传闻称，Neumann 将彻底离开公司，并且放弃投票权。据称他将获得大约 17 亿美元的补偿，软银（SoftBank）将以 10 亿美元购买 Neumann 所持有的 WeWork 股票。Neumann 还将获得 1.85 亿美元的咨询费，以及 5 亿美元的信贷。

题图：TechCrunch