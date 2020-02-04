丰田与松下宣布组建电动车电池合资公司

丰田汽车公司与松下公司周一宣布，双方已同意组建一家合资公司，专门生产电动汽车所使用的棱柱式电池。

新公司将开发可用于任何电动车的电池，而非仅限于丰田的汽车。该公司将于 4 月 1 日投入运营，其中丰田持股 51%，松下持有剩余股份。

滴滴北京组建医护保障车队

滴滴出行与北京市医务工会联合宣布，在北京组建 “医护保障车队”，为北京公布的救治定点医院医务工作者，提供免费接送服务。2 月 4 日起，车队将在北京首都医科大学附属北京佑安医院、北京首都医科大学附属北京地坛医院先行试点，之后会逐步覆盖到北京其他医院。

这次在北京组建的车队也是滴滴出行继武汉、上海之后的又一个 “医护保障车队”。

WeWork 有了新 CEO

WeWork 日前宣布，任命经验丰富的房地产高管 Sandeep Mathrani 为公司新任首席执行官。Mathrani 将于 2 月 18 日正式上任。他将接任 WeWork 现任联席首席执行官 Artie Minson 和 Sebastian Gunningham 的职务。

Mathrani 将向 WeWork 执行主席 Marcelo Claure 汇报，后者正是将他招募进公司的那个人。Claure 还是软银集团的董事会董事兼首席运营官。三个月前，他被任命为 WeWork 的执行主席。

Claure 加入公司后，WeWork 制定了一项五年战略计划，Mathrani 将负责执行该计划。根据该公司的声明，其计划包括到 2021 年在调整后税前息前折旧前摊销前利润（EBITDA）基础上实现盈利，到 2022 年实现正向自由现金流。

华为为武汉火神山医院首个远程会诊平台提供技术支持

用于接诊收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的专门医院武汉火神山医院，已于 2 月 3 日正式收治病患，由华为提供技术支持的火神山医院首个 “远程会诊平台” 也正式投入使用。远在外地的医疗专家可通过平台远程视频连线的方式，与火神山医院的一线医务人员一同对病患进行远程会诊。

由华为捐赠的一体化高清视频会议终端 TE20 视频会议设备和管理平台（华为 MCU 及华为视讯业务管理平台 SMC），即便在 512K 带宽的极限网络环境下也能保证远程医疗畅通进行。另外，这套系统支持 1080p 分辨率。在远程医疗会诊的场景下，两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的 CT 片等医疗档案，因此，高清画质就显得尤为重要。

此前，火神山医院已得到 5G 网络覆盖，后期根据实际医疗需求，5G 网络也可对医院远程会诊进行充分支持。

全国 200 多家教育局加入钉钉 “在家上课” 计划

据新华网报道，2019 新型冠状病毒疫情防控期间，阿里巴巴旗下协作平台钉钉的 “在线课堂” 功能免费开放给全国大中小学使用。

截至 2 月 2 日，广东、河南、山西、山东、湖北等 20 多个省份的 220 多个教育局加入阿里钉钉 “在家上课” 计划，覆盖超过 2 万所中小学、1200 万学生。学生可以通过手机或电脑，以观看直播、视频录播等方式学习相关课程。

目前，贵州省贵阳市、黔南州、六盘水市等地的 100 余所学校先后加入了 “在家上课” 计划。